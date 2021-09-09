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Выдали себя: Брэд Питт закрутил роман с Марго Робби на съемках нового фильма

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США, Четверг 09 сентября 2021 19:32
Выдали себя: Брэд Питт закрутил роман с Марго Робби на съемках нового фильма Брэд Питт и Марго Робби (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Личная жизнь Брэда Питта по-прежнему - самая интересная тема для миллионов поклонников по всему миру. Несмотря на то что сам 57-летний актер не любит о ней рассказывать, всегда найдутся те, кто готов выдать сердечные тайны голливудского секс-символа.

Сейчас в прессе активно обсуждается связь Брэда Питта с Марго Робби, которая стала партнершей актера на съемочной площадке.

По слухам, Брада Питта и Марго Робби ранее связывали романтические отношения. Якобы, именно благодаря этому Марго получила роль в фильме "Игра на понижение", которую продюсировал Питт в 2015-м году. Против такого сотрудничества тогда выступала Анджелина Джоли. По одной из версий, именно связь Питта с Робби и заставила подать пылкую супругу Брэда на развод.

Выдали себя: Брэд Питт закрутил роман с Марго Робби на съемках нового фильмаМарго - новая любовь Брэда? (instagram.com/margotrobbie)

С тех пор о романе между Питтом и Робби не было слышно. И вот они вновь встретились на съемочной площадке. Актеры задействованы в картине "Вавилон", где играют главные роли. Очевидцы со съемок утверждают, что в Питт и Марго буквально не могут оторваться друг от друга и постоянно флиртуют.

Впрочем, Марго Робби замужем и вполне возможно, что это не более чем дружеские отношения. Хотя по словам некоторых источников, брак актрисы удачным назвать нельзя. Говорят, Марго рада сбегать на съемки от мужа Тома Акерли. А тот буквально истязает ее своей ревностью. Сама актриса редко появляется на публике с обручальным кольцом, утверждая, что оно мешает на съемках.

Напомним, ранее эк-жена Брэда Питта Анджелина Джоли впервые показала подросших дочерей в Instagram.

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