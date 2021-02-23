Выгулял хозяйку: Леся Никитюк шокировала фолловеров необычным снимком с любимцем

Ведущая Леся Никитюк не устает создавать шок-контент для своих фолловеров. На этот раз знаменитость предстала перед поклонниками с... головой собаки.

Смешное и немного шокирующее фото Никитюк запостила в Instagram.

Нужно отметить, поклонникам Лесиного таланта такой контент очень даже "зашел":

Для свежего снимка Леся при помощи фтошопа "поменялась" головами со своим домашним любимцем - псом Рафиком. В таком виде парочка пошла "гулять".

Напомним, недавно Леся Никитюк взорвала сеть своим снимком на полу: ведущая позирует в короткой юбке в лучах заходящего солнца с собачкой на руках.

Также недавно Леся взволновала поклонников, которые мечтают поскорее выдать ее замуж, снимками с эффектным мужчиной. Шоу "Холостячка" - ни к чему!