Леся Никитюк в короткой юбке позирует в соблазнительной позе на полу: это идиллия
Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk/)
Леся Никитюк взорвала сеть снимком, на котором она сидит на полу со своей собакой Рафиком на полу.
Фотот Леся запостила в Instagram.
Ведущая позирует в лучах солнечнго света, соблазнительно подогнув одгу ногу. На ней - короткий жакет , оголяющий живот, и короткая юбка с завышенной талией.
"Добрий ранок. Хто куняє, як Рафік?", - спросила ведущая.
Поклонники засыпали Никитюк комплиментами - как обычно, сказав, что она самая красивая ведущая.
- Він дуже важко працює! Йому потрібно 24/7 захищати таку гарну хазяйку, щоб її не вкрали
- Прекрасная, очаровательная загадочная, красивая женщина
- Леся ти найкрасивіша! А ноги!
- Красуня
- Идиллия...
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/
Напомним, поклонники давно мечтают выдать Никитюк замуж, а недавно ведущая взволновала сеть снимками с эффектным мужчиной. Шоу "Холостячка" - ни к чему!
Также на День влюбленных Никитюк получила неожиданную валентинку, смотрите, от кого.