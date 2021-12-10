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Вылитый папа: Кэти Перри впервые засветила лицо дочери Дейзи от Орландо Блума

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Пятница 10 декабря 2021 12:34
Вылитый папа: Кэти Перри впервые засветила лицо дочери Дейзи от Орландо Блума Кэти Перри и Орландо Блум (фото: instagram.com/orlandobloom)
Автор: RBC.UA

Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями в августе прошлого года. Малышку, которая стала первым ребенком для певицы и вторым для актера, назвали Дейзи Дав. И хотя счастливые родители не скрывали подробностей ее рождения, все же предпочитали не показывать личико девочки.

Но от папарацци, как известно, не скрыть ничего. На днях в сети появились фото, на которых можно хорошо рассмотреть лицо Дейзи.

Маму с ребенком застали во время прогулки по Лос-Анджелесу. Кэти была одета в розовый спортивный костюм и бейсболку, на ноги звезда обула коричневые "биркенштоки", а завершила образ серьгами-кольцами и защитной маской. Дейзи, наоборот, красовалась в мягком оранжевом костюме и розовых сандалиях.

Вылитый папа: Кэти Перри впервые засветила лицо дочери Дейзи от Орландо БлумаКэти Перри и Орландо Блум не так давно стали родителями (фото: instagram.com/orlandobloom)

Забавно, что малышка явно была не в настроении: на снимке на ее личике запечатлено недовольное выражение. Но выглядит она все же очень милой: кажется, в девчоке есть черты обоих родителей. Светловолосая и кареглазая, она вызвала жаркие споры, на кого же она больше похожа. Пока что большинство пользователе сети сошлись во мнении, что она - вылитый папа.

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