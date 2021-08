Вышло из тренда? Дорофеева в купальнике поделилась интересным наблюдением

Надя позировала в раздельном голубом купальнике и черной кепке. Она релаксирует в море на большом надувном круге, демонстрируя свою точеную фигуру и длинные ножки.

На втором снимке в кадр попала также рука Дантеса, который схватил жену за ногу.

Надя Дорофеева восхитила формами в купальнике на отдыхе в Турции (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

В подписи к фото Дорофеева поделилась своим наблюдением и поинтересовалась мнением подписчиков.

"В море, включая меня, сейчас 6 человек. К концу дня нас станет 8. Тем временем в бассейне весь отель. Внимание вопрос: в какой момент море вышло из тренда? Объясните мне, пожалуйста?!" - написала певица.

Фолловеры пишут в комментариях, что тоже нередко наблюдали такую ситуацию, а также восхищаются красотой артистки.

Море как и DOROFEEVA всегда в тренде

Каждый купальник лучше другого

Тоже не понимаю, зачем люди куда-то летят/едут на море! если всё время тусуются возле бассейна. Загадка

Шикарнейшая

Какое чистое море

Какая красота! Прозрачное море, пейзаж сзади, и особенно Надя!

Да-да, все чаще встречаю такую ситуацию... Как можно МОРЕ променять на бассейн

Дантес также сделал фото на круге и рассказал, что на отдыхе его нередко принимают за местного. Артист задумался, в чем же причина - его загаре или акценте, с которым он говорит по-английски. Также Владимир признался, что при этом он совсем не любит загорать.

Владимир Дантес рассказал забавную историю с отпуска (фото: instagram.com/vladimirdantes)

"Любишь загорать? Я вообще не фанат этого дела. Первый раз, когда я валялся на пляже и прям загорал - медовая неделя (да, у нас после свадьбы денег и времени хватило только на неделю). Тогда мы были в Барселоне и я тааак загорел, что меня принимали за местного. Второй раз - это этот раз. И вот вчера иду играть в волейбол с такими же отдыхающими, как я. Подхожу в своих красных шортах, в майке и спрашиваю: "Can I play with u?”

Мне отвечают: "Come in”

Потом во время игры спрашивают меня:

-What is your name?

-Vladimir

- Аааа, тю. Мы думали, шо ты местный. Ахахаха.

Мы посмеялись, но внутри меня масса нерешенных вопросов: Подумали, что я местный, потому что так круто загорел? Так подумали, потому что я в красных шортах и майке? Или может потому что у меня своеобразный британский (читать турецкий, просто британский круче звучит) акцент? P.S. @nadyadorofeeva пока я писал этот пост выставила у себя похожую фотку и тоже задала прикольный вопрос. По-моему, она хочет перелить к себе моих качественных подписчиков", - поделился ведущий.