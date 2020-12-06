Очень выводит меня из себя: дочь Поляковой высказалась о скандалах со звездной мамой

15-летняя Маша Полякова – девушка творческая и своенравная. Она мечтает также стать частью шоу-бизнеса, занимается моделингом и уже поет в собственной группе, чем гордится ее звездная мама Оля Полякова. А вот на поведение подростка артистка жаловалась не раз. Например, Кате Осадчей Королева ночи рассказала, как Маша во время весеннего локдауна сбежала из дому и курила. Так, девушка решила озвучить свою точку зрения касательно конфликтов в семье, и сделала это в программе "Светская жизнь".

Дочь звезды призналась, что не обижается на маму за то, что та показывала на своей странице в Instagram домашние ссоры и скандалы – во время прямых эфиров зрители наблюдали, как Маша плакала, дралась с младшей сестрой Алисой, после чего они мирились.

Оля запрещает Маше гаджеты перед сном (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Я знала, что так будет, ведь это моя мама, поэтому я уже смирилась с этим. Это минимум, что у нас творится дома. Все нормально", – заверила девушка Катю Осадчую.

Также Маша не в обиде на певицу за то, что та на всю страну заявила – Маша посещает сайты для взрослых. Но вот привычка мамы забирать на ночь гаджеты по-настоящему раздражает подростка.

"Это меня очень выводит из себя, потому что я хочу все таки початиться. Я прихожу домой в 22, а в 23:30 у меня уже забирают телефон, а до этого я все время занята и в школе его забирают. Я не могу им насытиться", - посетовала Маша.

Маша пожаловась на строгое правило звездной мамы

Напомним, что ранее Маша научила носить стильный и уютный трендовый пуховик.