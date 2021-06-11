После взлома страницы Никитюк показала упругие ягодицы в прозрачном наряде: "просто огонь"

Леся Никитюк привыкла быть с поклонниками открытой и юморной. Контент на ее страничке в соцсети всегда несет позитивный настрой и даже пикантные фото, которые в последнее время все чаще постит ведущая, она сопровождает веселыми комментариями с фирменный юмором. Но атмосферу на странице Леди Ле омрачили злоумышленники, взломавшие ее Instagram-аккаунт . Позже зтелезвезда сообщила, что таким образом один человек хотел привлечь ее внимание, но даже хакеру не удалось найти в содержимом ее перепиок ничего провокационного, кроме фото обнаженных ягодиц. Так, Леся сама решила показать свои аппетитные прелести.

Леся запечатлена у бассейна, стоя спиной к фотографу. На ней – прозрачный комбинезон с люрексом, под которым отлично видны очертания бикини и упругие ягодицы Леди Ле.

"Мама в Здании. Я свою Ж можу і так виставляти, коли захочу... бачу есть спрос. Погуляли і хватить... Всім дякую.... я й не знала що ви в мене такі людяні" – обратилась она к подписчикам.

Леся покорили стройными формами на смелом фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники Леси сообщили, что им изрядно пришлось поволноваться за свою любимицу, но теперь они спокойны, ведь страницу вернули хозяйке. Также они решилиподдержать Леди Ле вполне справедливыми комплиментами.