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Уже такой взрослый: Слава и Эдгар Каминские трогательно поздравили сына-именинника

Автор: Марина Настевич

Несмотря на развод, Слава Каминская смогла сохранить хорошие дружеские отношения с бывшим мужем Эдгаром, ведь у них подрастают двое общих детей. Экс-супруги часто проводят время вместе с сыном и дочкой и даже ездят в отпуск. 12 декабря их сыну Леонарду исполнилось 7 лет и звездные родители трогательно поздравили мальчика в сети.

На своей странице в Instagram Слава выложила милую подборку фото с именинником, а Эдгар - впечатляющее видео.

Так, Каминская показала разные моменты жизни Леона, начиная с самого рождения. Конечно же, на кадрах есть и его папа Эдгар и младшая сестра Лаура.

Слава поделилась подборкой милых снимков сына-именинника (фото: instagram.com/babaslavka)

"Мальчик мой, добрый, отзывчивый и умный не по годам. Я до сих пор не верю, что уже такой взрослый. Отчетливо помню тот день, когда ты появился на свет, как долго смотрела на тебя и не могла поверить, что я мама. Время летит очень быстро, тебе уже 7 лет. С днём рождения , Леонард. Я очень хочу, чтобы ты был счастлив и мы с папой Эдгаром все для этого сделаем", - трогательно поздравила сына артистка.

Эдгар же поделился оригинальным видео, которое подчеркнуло сходство сына с ним. Сначала в кадре появляется лицо Леонарда крупным планом, после чего камера приближается к глазу мальчика - который плавно переходит в глаз его отца, а после и лицо.

"Я это ты, ты это я! С Днём Рождения, Леонард", - написал гордый отец.

Пользователи сети не остались в стороне и засыпали Леона и его родителей поздравлениями в комментариях.

  • С именинником красавчика! Здоровья крепкого ему! Пусть растёт на радость папе и маме
  • У таких СУПЕР родителей дети получаются ещё ЛУЧШЕ. Леонардо симпатяжка и умничка. Поздравляю
  • Прекрасные детки. С такой замечательной разницей и любовью друг к дружке!Пусть будут здоровенькие и самые счастливые
  • Детки прелесть. Мальчик похож на маму. Девочка на папу, так и должно быть
  • Вітаю синочка з днем народження, він чудовий, хай буде здоровий та щасливий
  • Хорошенький какой
  • Какой красивый
  • Поздравляю вас с именинником! Вы невероятны и прекрасны, ваши дети ваше продолжение, здоровья и всех благ

Напомним, ранее Слава Каминская растрогала милыми фото дочки-именинницы - Лауре исполнилось шесть лет 6 декабря.

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Слава Каминская