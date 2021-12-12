Уже такой взрослый: Слава и Эдгар Каминские трогательно поздравили сына-именинника

Так, Каминская показала разные моменты жизни Леона, начиная с самого рождения. Конечно же, на кадрах есть и его папа Эдгар и младшая сестра Лаура.

Слава поделилась подборкой милых снимков сына-именинника (фото: instagram.com/babaslavka)

"Мальчик мой, добрый, отзывчивый и умный не по годам. Я до сих пор не верю, что уже такой взрослый. Отчетливо помню тот день, когда ты появился на свет, как долго смотрела на тебя и не могла поверить, что я мама. Время летит очень быстро, тебе уже 7 лет. С днём рождения , Леонард. Я очень хочу, чтобы ты был счастлив и мы с папой Эдгаром все для этого сделаем", - трогательно поздравила сына артистка.

Эдгар же поделился оригинальным видео, которое подчеркнуло сходство сына с ним. Сначала в кадре появляется лицо Леонарда крупным планом, после чего камера приближается к глазу мальчика - который плавно переходит в глаз его отца, а после и лицо.

"Я это ты, ты это я! С Днём Рождения, Леонард", - написал гордый отец.

Пользователи сети не остались в стороне и засыпали Леона и его родителей поздравлениями в комментариях.