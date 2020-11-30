Юлия Санина призналась, как отреагировала на второе место в "Танцах со звездами"

Победители "Танцев со звездами" названы, но страсти вокруг шоу продолжают кипеть. Так, когда Санта Димопулос выставила в своем микроблоге нарезку из суперфинала проекта, фанаты устроили в комментариях настоящие "разборки". По их мнению, это несправедливо, что голоса разделились, ведь их любимица - лучшая, а пара Санта Димопулос и Макс Леонов - без сомнений, танцевали, как настоящие профи, оставив конкурентов далеко позади.

Юлия Санина, которая разделила с Сантой победу, заняв второе место, тоже решила отреагировать на случившееся. Певица назвала все, что произошло на паркете "фрагментом жизни, который она оставит в сердце навсегда". А еще она призналась, что принимает свое место с достоинством.

Юлия Санина не расстраивается и принимает все с честью (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

"Спасибо огромное всем, кто за нас голосовал! Вы невероятные! И ваша поддержка самая ценная. Шоу завершилось! Достойное второе место, мы принимаем его с честью", - лаконично написала Юлия в своем Instagram.

"Юля, ты лучшая! Вышли с Димой победителями из этого цирка. Все это прекрасно понимают", "Вы - наши победители", "Вы достойны только первого места, сегодняшний эфир тому прямое доказательство, вы сделали всех, лучшие", - поддержали Юлию ее фанаты.

Напомним, что Танцы со звездами 2020 суперфинал состоялся 29 ноября на телеканале "1+1". Третье место на проекте заняла Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. В итоге Санта Димопулос и Юлия Санина боролись за первое место. Оценки судей добавили к количеству голосов от телезрителей. Победу одержала Санта Димопулос и Макс Леонов, именно они удостоились кубка. При этом Санта отдала кубок Юлии, заявив, что Санина заслужила этот кубок, поскольку ранее она никогда не танцевала и добилась потрясающих результатов на танцевальном шоу.