Юрий Горбунов о партнерских родах: "сумел сделать ребенка - умей и принять"
Популярный телеведущий и новоиспеченный отец Юрий Горбунов рассказал, где он берет силы в свои 51 год на воспитание детей.
Ответ на этот и другие вопросы звезда 1+1 дал в эфире инофейнмент-шоу "Твій день".
Юрий Горбунов с сыном и женой (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
"Я это делаю в кайф. Сегодня ночью мы просыпались раз 6, конечно, уставшие, но очень счастливые. Я не смотрю на свой возраст, по внутренним ощущениям, мне 21, только знаний сейчас больше. Во взрослом отцовстве больше сознания и внутренней дисциплины", - рассказал Горбунов, который с Екатериной Осадчей кроме маленького Даниила воспитывает 4-летнего сына Ивана.
Кстати, Юрий и Катя долго колебалась насчет того, как назвать сыночка, который три недели назад родился на свет. Выбирала звездная пара между 5 именами.
Юрий Горбунов с сыном на прогулке (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Рассказал Горбунов и о партнерских родах, которые сейчас так популярны среди украинцев.
"Я считаю, что каждый мужчина должен присутствовать на родах. Сумел сделать ребенка - умей и принять", - говорит ведущий.
Но к этому процессу надо быть готовым.
"Я ходил на лекции, читал книги. Когда ты все знаешь и готов, то это отрывки всеобщего счастья, которое к тебе приходят с рождением ребенка", - говорит он.
"Единственный недостаток партнерских родов - после них ты женщине все прощаешь, когда вспоминаешь, через что она прошла", - добавил Юрий.
Ранее мы писали, что Юрий Горбунов замахнулся на "Оскар" после рождения ребенка.