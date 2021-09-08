ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Юрий Горбунов о партнерских родах: "сумел сделать ребенка - умей и принять"

Новина українською →
Киев, Среда 08 сентября 2021 16:48
Юрий Горбунов о партнерских родах: "сумел сделать ребенка - умей и принять" Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Автор: Дмитрий Войналович

Популярный телеведущий и новоиспеченный отец Юрий Горбунов рассказал, где он берет силы в свои 51 год на воспитание детей.

Ответ на этот и другие вопросы звезда 1+1 дал в эфире инофейнмент-шоу "Твій день".

Юрий Горбунов о партнерских родах: &quot;сумел сделать ребенка - умей и принять&quot;

Юрий Горбунов с сыном и женой (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Я это делаю в кайф. Сегодня ночью мы просыпались раз 6, конечно, уставшие, но очень счастливые. Я не смотрю на свой возраст, по внутренним ощущениям, мне 21, только знаний сейчас больше. Во взрослом отцовстве больше сознания и внутренней дисциплины", - рассказал Горбунов, который с Екатериной Осадчей кроме маленького Даниила воспитывает 4-летнего сына Ивана.

Кстати, Юрий и Катя долго колебалась насчет того, как назвать сыночка, который три недели назад родился на свет. Выбирала звездная пара между 5 именами.

Юрий Горбунов о партнерских родах: &quot;сумел сделать ребенка - умей и принять&quot;

Юрий Горбунов с сыном на прогулке (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Рассказал Горбунов и о партнерских родах, которые сейчас так популярны среди украинцев.

"Я считаю, что каждый мужчина должен присутствовать на родах. Сумел сделать ребенка - умей и принять", - говорит ведущий.

Но к этому процессу надо быть готовым.

"Я ходил на лекции, читал книги. Когда ты все знаешь и готов, то это отрывки всеобщего счастья, которое к тебе приходят с рождением ребенка", - говорит он.

"Единственный недостаток партнерских родов - после них ты женщине все прощаешь, когда вспоминаешь, через что она прошла", - добавил Юрий.

Ранее мы писали, что Юрий Горбунов замахнулся на "Оскар" после рождения ребенка.

Читайте LITE в Google News
Катя Осадчая Юрий Горбунов
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Не с 13 сентября: Ляшко рассказал, когда усилят карантин
Не с 13 сентября: Ляшко рассказал, когда усилят карантин