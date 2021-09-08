Юрий Горбунов о партнерских родах: "сумел сделать ребенка - умей и принять"

Популярный телеведущий и новоиспеченный отец Юрий Горбунов рассказал, где он берет силы в свои 51 год на воспитание детей.

Ответ на этот и другие вопросы звезда 1+1 дал в эфире инофейнмент-шоу "Твій день".

Юрий Горбунов с сыном и женой (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Я это делаю в кайф. Сегодня ночью мы просыпались раз 6, конечно, уставшие, но очень счастливые. Я не смотрю на свой возраст, по внутренним ощущениям, мне 21, только знаний сейчас больше. Во взрослом отцовстве больше сознания и внутренней дисциплины", - рассказал Горбунов, который с Екатериной Осадчей кроме маленького Даниила воспитывает 4-летнего сына Ивана.

Кстати, Юрий и Катя долго колебалась насчет того, как назвать сыночка, который три недели назад родился на свет. Выбирала звездная пара между 5 именами.

Юрий Горбунов с сыном на прогулке (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Рассказал Горбунов и о партнерских родах, которые сейчас так популярны среди украинцев.

"Я считаю, что каждый мужчина должен присутствовать на родах. Сумел сделать ребенка - умей и принять", - говорит ведущий.

Но к этому процессу надо быть готовым.

"Я ходил на лекции, читал книги. Когда ты все знаешь и готов, то это отрывки всеобщего счастья, которое к тебе приходят с рождением ребенка", - говорит он.

"Единственный недостаток партнерских родов - после них ты женщине все прощаешь, когда вспоминаешь, через что она прошла", - добавил Юрий.