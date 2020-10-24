Юрий Горбунов показал свою важную субботнюю миссию с сыночком: должен же кто-то

Юрий Горбунов и Катя Осадчая привыкли активно проводить время и приучают к этому маленького сыночка Ваню. Мальчик успел объездить с родителями все интересные и живописные места Киевской области, отдохнуть за границей и даже побывать на грибной охоте. И пока Катя улетела по рабочим вопросам во Львов и шлет оттуда привет поклонникам, Юрий решил воспользоваться субботним теплым днем и отправился с сыном на важную миссию – кормить уток в пруду возле дома.

Шоумен поделился в Instagram снимками, на которых запечатлен с сыном со спины. Звездная чета пока не показывает лицо мальчика. Папа и малыш наблюдали за утками на пруду, котрые совершенно не боятся людей и подплывают очень близко.

"Потому что суббота. Мы гуляем. Ну и должен же кто-то кормить уток!" - аргументировал ведущий.

Юрий Горбунов с сыном отправились на пруд кормить уток (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Утки, наверное, точно знают, когда суббота", "Юра! Вот, что такое счастье, не правда ли! С поклонниками ведь не покормишь уточек, а с любимым сыном - это счастье! Главное - найти своих!", "И то правильно!" - похвалили инициативу ведущего подписчики.

Мама Ивана, Катя Осадчая накануне уехала во Львов, где успела прогуляться по старинным улочкам и насладиться красочными закатами, а также побывала на празнике вина и сыра.

Катя Осадчая пришла в восторг от львовских закатов (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, что ранее Катя Осадчая опубликовала инсайдерское видео, как ее муж Юрий Горбунов снимает видео для TikTok.