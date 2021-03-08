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Юрий Горбунов "пожаловался" на сына и рассекретил его любимые увлечения

Новина українською → Понедельник 08 марта 2021 09:58
Юрий Горбунов "пожаловался" на сына и рассекретил его любимые увлечения Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

В семье Кати Осадчей и Юрия Горбунова прочно укоренилась йога. Ведущий сам не первый год занимается восточными практиками, он постепенно приобщил к занятиям жену Катю Осадчую. А вслед за родителями потянулся и их сыночек Иван. Так, Юрий показал активное утро с мальчиком и рассекретил его увлечения.

В Instagram он запостил пару домашних кадров с Ваней, где малыш увлеченно разукрашивает рисунки и играет со своим солидным В детским автопарком.

Пока Ваня увлеченно разрисовывает машинки в альбоме красками и на что-то отвлекся, его папа не упустил возможность сделать селфи, ведя «репортаж» с уютного дивана

"Ранкові розмальовки!" - прокомментировал шоумен.

Юрий Горбунов &quot;пожаловался&quot; на сына и рассекретил его любимые увлечения

Юрий показалал увлеченного Ивана за рисованием (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

А вот на втором снимке Юрий настроился на парную йогу с Иваном, но мальчика увлекли совершенно другие вещи – он стал с интересом играть со своим автопарком. Автором съемки любимых мужчин стала Катя Осадчая.

"Домашні замальовки, у Юрия онлайн йога, у Івана саме час для гри", - прокомментировала фото ведущая.

Юрий Горбунов &quot;пожаловался&quot; на сына и рассекретил его любимые увлечения

Юрий и Иван попытались заняться йогой (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Хтось починав з татом займатися йогою, але по ходу...відволікся...ех!" - подписал семейное фото полезного досуга Юрий.

К слову, Юрий недавно пояснил, почему они с женой до сих пор не показывают лицо подросшего сыночка. По словам шоумена, мальчик вырастет и сам решит, стоит ли ему выходить в публичное пространство. Родители спрашивали Ваню, не хочет ли он стать героем родительских соцсетей, но малыш ответил отрицательно, поэтому Катя и Юрий не стали на него давить и уговаривать.

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