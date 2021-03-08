Юрій Горбунов "поскаржився" на сина і розсекретив його улюблені захоплення

В сім'ї Каті Осадчої та Юрія Горбунова міцно вкоренилася йога. Ведучий сам не перший рік займається східними практиками, він поступово долучив до занять дружину Катю Осадчу. А слідом за батьками потягнувся і їх синочок Іван . Так, Юрій показав активний ранок з хлопчиком і розсекретив його захоплення.

В Instagram він запостив пару домашніх кадрів з Ванею, де малюк захоплено розмаольовує малюнки і грає зі своїм солідним дитячим автопарком.

Поки Ваня захоплено розмальовує машинки в альбомі фарбами і на щось відволікся, його тато не упустив можливість зробити селфі, ведучи «репортаж» з затишного дивана

"Ранкові розмальовки!" - прокоментував шоумен.

Юрій показалал захопленого Івана за малюванням (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

А ось на другому знімку Юрій налаштувався на парну йогу з Іваном, але хлопчика захопили зовсім інші речі – він став з інтересом грати зі своїм автопарком. Автором зйомки улюблених чоловіків стала Катя Осадча.

"Домашні замальовки, у Юрія онлайн йога, у Івана саме часдля гри", - прокоментувала фото ведуча.

Юрій та Іван спробували зайнятися йогою (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Хтось починав з татом займатися йогою, але по ходу...відволікся...ох!" - підписав сімейне фото корисного дозвілля Юрій.