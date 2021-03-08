Юрий Горбунов "пожаловался" на сына и рассекретил его любимые увлечения

Пока Ваня увлеченно разрисовывает машинки в альбоме красками и на что-то отвлекся, его папа не упустил возможность сделать селфи, ведя «репортаж» с уютного дивана

"Ранкові розмальовки!" - прокомментировал шоумен.

Юрий показалал увлеченного Ивана за рисованием (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

А вот на втором снимке Юрий настроился на парную йогу с Иваном, но мальчика увлекли совершенно другие вещи – он стал с интересом играть со своим автопарком. Автором съемки любимых мужчин стала Катя Осадчая.

"Домашні замальовки, у Юрия онлайн йога, у Івана саме час для гри", - прокомментировала фото ведущая.

Юрий и Иван попытались заняться йогой (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Хтось починав з татом займатися йогою, але по ходу...відволікся...ех!" - подписал семейное фото полезного досуга Юрий.