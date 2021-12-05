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Юрий Горбунов умилил талантом подросшего сына: "амбициозный архитектор"

Автор: Ольвия Агаркова

Юрий Горбунов и Катя Осадчая перестали прятать старшего сына Ивана и уже показывают лицо мальчика в соцсетях. Шоумен признается, что обожает проводить время с детьми, а досуг папы и его мальчиков (Ивана и маленького Даниил) не бывает скучным.

Старший ребенок по своей инициативе помогает звездным родителям с братиком, что очень их умиляет.

Юрий с гордостью поделился очередной порцией фото с Иваном в Instagram.

На фото мальчик увлеченно выстраивает вокруг себя дом из огромных элементов конструктора. Он всерьез увлекся процессом и сосредоточенно складывает детали, пока папа снимает его на камеру.

Юрий Горбунов похвастался увлечением старшего сыночка (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Наше воскресенье!" – подписал радостный Юрий и отметил, что Катя Осадчая в это время находится на работе, а это значит, что ведущего и его сыновей ждет "мужской день".

"Супер!", "Юный и амбициозный архитектор", "Наверное, будет строителем, тоесть застройщиком. Молодец!" – писали комментаторы под постом звездного папы.

В "сторис" Юрий показал еще одну страсть любознательного старшего сына – музыкальные инструменты. Мальчик буквально прикипел к гитаре и с интересом изучает ее, держа в руках.

Ваня, похоже, увлекся еще и музыкой (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

К слову, маленький Ваня разделяет страсть папы к йоге и повторяет за ним асаны. Также он любит рисовать, за этим занятием шоумен часто ловит и фотографирует ребенка.

Ведущий неоднократно признавался, что обожает сына и прощает ему шалости. Мальчик прекрасно осведомлен о папином отношении к себе, поэтому часто прибегает к хитрости, стремясь получит желаемое или избежать наказания.

А вот Юрий не может устоять перед непосредственностью и обаянием ребенка и, конечно же, идет ему на встречу.

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Юрий Горбунов