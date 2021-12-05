Юрий Горбунов умилил талантом подросшего сына: "амбициозный архитектор"

На фото мальчик увлеченно выстраивает вокруг себя дом из огромных элементов конструктора. Он всерьез увлекся процессом и сосредоточенно складывает детали, пока папа снимает его на камеру.

Юрий Горбунов похвастался увлечением старшего сыночка (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Наше воскресенье!" – подписал радостный Юрий и отметил, что Катя Осадчая в это время находится на работе, а это значит, что ведущего и его сыновей ждет "мужской день".

"Супер!", "Юный и амбициозный архитектор", "Наверное, будет строителем, тоесть застройщиком. Молодец!" – писали комментаторы под постом звездного папы.

В "сторис" Юрий показал еще одну страсть любознательного старшего сына – музыкальные инструменты. Мальчик буквально прикипел к гитаре и с интересом изучает ее, держа в руках.

Ваня, похоже, увлекся еще и музыкой (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

К слову, маленький Ваня разделяет страсть папы к йоге и повторяет за ним асаны. Также он любит рисовать, за этим занятием шоумен часто ловит и фотографирует ребенка.