Заблокировала в соцсети: Слава Демин рассказал о громком скандале с Мейхер

Украинский ведущий Слава Демин умеет выводить звезд на чистую воду в откровенных интервью для YouTube-проекта "Слава+". Они делятся с ним своими секретами , переживаниями и даже конфликтуют, ведь далеко не всем нравятся неудобные вопросы, которые может поставить ведущий. Одной из таких гостей стала экс-"ВИА Гра" Надежда Грановская-Мейхер.

О том, почему с певицей у него произошел конфликт, причем такой, что артистка заблокировала его в соцсети, Демин рассказал в рамках программы "Ужин с Дороти" на YouTube-канале Dorotye .

Так, в марте минувшего года Надежда стала гостей программы Славы, где тот задал ей вопрос о бюсте. Певицу возмутили детальные расспросы ведущего, что и стало причиной зародившейся неприязни.

"Надя классная. Но есть еще несовпадение характеров. Не та химия между людьми. Хотя мы до этого оф*генно общались. Но она сказала, когда мы через какое-то время после интервью встретились, что разочаровалась. Возможно. Но мы потом, в конце, обнялись и разошлись. Сели каждый в машину и уехали в свою жизнь", – отметил Демин.

Слава раскрыл подробности общения с Надеждой после конфликта

Также Слава рассказал о проблемной ситуации с еще одним потенциальным гостей его программы, который не хочет приходить в студию и раскрываться перед зрителями – Алексеем Дурневым.

"Дурнев мне сказал: "Ты не популярный, я к тебе не приду". Ладно, я это принимаю. Если он даже к Маше (Ефросининой - ред.) не пришел, а я считаю, что Маша – топчик. Леша боиться. Я уверен, что он боится показать себя настоящего. Я думаю, что он очень ранимый. Все люди, которые прячутся за подколами и юмором, очень ранимые", – заверил ведущий.

В интервью Демин перечислил и других украинских селебритиз, котрые отказались от интервью с ним: Маша Ефросинина,Сабина Мусина. Теплые дружеские отношения у Славы сложились с Дмитрием Монатиком и Надей Дорофеевой.