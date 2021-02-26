Забыла надеть юбку: полуобнаженная Барбара Палвин в ярком худи блеснула роскошной фигурой
Барбара Палвин показала новое фото, на котором примерила яркий наряд. Правда, про юбку одна из самых соблазнительных девушек планеты, кажется, "забыла".
Горячий снимок, который "ангел" Victoria's Secret выложила в сеть, уже собрал массу восторженных отзывов.
Барабара Палвин примерила ярко-розовое худи с принтом, а также кроссовки. Девушка сидит на шезлонге, вытянув свои стройные обнаженные ноги. По всей видимости, модель решила немного загореть. Она сделала легкий макияж, а волосы заплела в косы. Такой образ Лолиты сделал ее милой и необычайно соблазнительной.
Барбара Палвин в ярком образе (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
"Скучаю по Неделе моды в Милане! Но вы можете посмотреть шоу @Etro в прямом эфире", - сообщила 27-летняя супермодель.
Фанатов же, как видно по их реакции, больше волновала сама Барбара, чем показ. Они засыпали модель комплиментами, называя "нереальной" и "богиней".
Стоит отметить, что природная привлекательность Барбары просто сводит с ума фолловеров. Девушка обожает фото без макияжа и фильтров, и именно они набирают максимальное количество позитивных отзывов.
Не так давно Палвин продемонстрировала подобное фото.