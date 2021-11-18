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Не может забыть? Экс-бойфренд Дженнифер Лопес закрутил роман с ее точной копией

Автор: RBC.UA

Расставание Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса стало одним из самых громких в этом году. Влюбленные, которые собирались пожениться, казались идеальной парой. Тем не менее, уже спустя несколько недель певица начала встречаться с Беном Аффлеком, с которым вскоре закрутила роман. А Алекса Родригеса видели в компании многих девушек, однако о серьезных отношениях речь не шла. И вот, кажется, на горизонте у бейсболиста замаячила новая любовь.

На днях иностранные СМИ выяснили, что Алекс весьма симпатизирует Келли Бенсимон - участнице реалити-шоу Real Housewife of New York. Официальных подтверждений их романа нет, но представитель спортсмена отметил, что Алекс и Келли действительно общаются.

"Сейчас они много переписываются. Это очень мило - они активно флиртуют. Алекс просит Келли сходить с ним на свидание. Правда, она пока так и не согласилась", - рассказал инсайдер журналистами.

Интересно, что новая женщина Алекса очень похожа по типажу на Дженнифер, а к тому же практически ровесница Лопес. 53-летняя Келли активная, целеустремленная и обожает вдохновлять фанатов мотивирующими видео. У женщины есть две дочери от предыдущего брака с модным фотографом Жилем Бенсимоном: 23-летняя Си Луиза и 20-летняя Таддеус Энн.

Келли Бенсимон (фото: instagram.com/kellybensimon)

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