Зачем такое выставлять? "Холостяк" Заливако взбудоражил сеть постельным фото с Богдан

На фото Анна запечатлена лежащей в белоснежной постели - девушка укуталась в одеяло, так что видно только ее глаза, руки и часть головы. При этом она загадочно смотрит на камеру.

Михаил Заливако поделился милым постеьным кадром с Анной Богдан (фото: instagram.com/kanyeeebear)

Под снимком 31-летний Заливако порассуждал об отношениях и рассказал, что в них весьма важна скорость.

"Скорость. Именно это слово играет важную роль. Скорость в любых отношениях. В данном случае – Она. Я головой понимал кто это, что за этим следует и что мне нужно будет делать. Мы все, как химические элементы или частицы, волны… называйте как угодно. У нас у всех своя валентность и скорость. Кто-то кого то ускоряет или замедляет, тушит или же разжигает. И я по факту знал, что в этом мы с ней схожи и что где-то я ее могу ускорить, где-то она меня. Главное, чтобы вы совпадали в этом, потому как это все работает и в обратном направлении", – поделился Михаил.

Фото вызвало неоднозначную реакцию у подписчиков "Холостяка 11". Некоторые посчитали его слишком откровенным и неуместным, другие же наоборот умилились и пожелали парочке любви и счастья.