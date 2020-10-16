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Захотелось подышать: Лобода перед своим 38-м днем рождения вернулась в Киев

Автор: Светлана Мащенко

Светлана Лобода заскочила в родной Киев накануне дня рождения

Светлана Лобода приехала в Киев за три дня до своего дня рождения. Певица поделилась фотоочетом с прогулки по столице и рассказала, что решила подышать киевским воздухом, подвести итоги и подготовиться к новому старту.

Отметим, что для артистки Киев - родной город. Здесь она появилась на свет 18 сентября 1982 года, получила образование, в том числе и музыкальное. Но после 2014-го певица плотно осела в Москве.

"За 3 дня до Дня Рождения захотелось подышать родным киевским воздухом, побродить по улочкам, подвести итоги и подготовится к новому прыжку", - подписала кадры на фоне киевской архитектуры Лобода.

Для прогулки она выбрала дерзкий total black рок-образ: косуха с буфами на рукавах, обтягивающие брюки-клеш, остроносые ботинки и темные очки.

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Светлана Лобода приехала в Киев (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники желают артистке всего хорошего, отмечая ее стильный образ в комментариях:

  • "И дышите киевским воздухом, зачем вам московский";
  • "Куртка огонь!"
  • "Хорошо Вам провести время, набраться сил и дышать полной грудью";
  • "Светлана Сергеевна, выглядите шикарно. Total black".

Интересно, что певица зачастила в родной город. Последний раз артистка, которая почти "прописалась" в Москве, была в столице 21 сентября. Она прокатилась по радиостанциям с презентацией своей новой работы Boom Boom. Отметим, что новый клип на песню вызвал неоднозначную реакцию. Многим видео, как и песня, показались омерзительными.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода попала в больницу с травмой копчика. Певица рассказала про свои фобии и поделилась с поклонниками радостной новостью.

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