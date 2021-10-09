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Закончилась ли наша история? Выбывший участник "Холостячки 2" заинтриговал заявлением

Новина українською →
Суббота 09 октября 2021 11:03
Закончилась ли наша история? Выбывший участник "Холостячки 2" заинтриговал заявлением Васко Младенов (фото: instagram.com/vaskomladenov)
Автор: Марина Настевич

После 4-го выпуска романтического реалити "Холостячка 2", который вышел в эфир 8 октября, шоу покинули два участника - Богдан Коломейко и Власко Младенов. Злата Огневич на церемонии роз не вручила бутоньерку чемпиону Болгарии по теннису и призналась, что действительно питает к нему теплые чувства, но только они "более дружеские, чем романтические".

В своем Instagram Васко поделился своими эмоциями после вылета из проекта, а также сделал интригующее заявление о главной героине.

Мужчина опубликовал также фото, на котором они со Златой запечатлены в обнимку и глядя друг другу в глаза.

Закончилась ли наша история? Выбывший участник &quot;Холостячки 2&quot; заинтриговал заявлением

Васко Младенов планирует творческий союз со Златой Огневич (фото: instagram.com/vaskomladenov)

Он поблагодарил Огневич за все эмоции и впечатления, что испытал за время участия в шоу, и назвал это время сказкой.

"Злата, этот текст я изначально хотел отправить тебе лично... Но подумал, что мне нечего стесняться и решил им поделиться не только с тобой, но и со всеми, кто следил за нашей историей. Они этого заслуживают. Эта сказка была невероятно красивой, безумно эмоциональной и поистине волшебной, хоть и длилась недолго. Спасибо тебе за ту палитру эмоций, которые я испытал за эти 4 эпизода. Мне нравились наши разговоры, шутки и лёгкость нашего общения. Наше знакомство, незабываемые свидания, розы, улыбки, ароматы, откровения, рояль, песни, танцы, тени, взгляды… Ты меня вдохновила на творческий порыв, который выйдет в свет на днях и я тебе благодарен за это", - поделился Младенов.

После чего спортсмен намекнул, что их со Златой история еще не закончилась и в будущем у них возможен творческий союз.

"Сегодня я покинул проект, но закончилась ли наша с тобой история? Романтическая - да. Творческая? Посмотрим…" - написал Васко.

Закончилась ли наша история? Выбывший участник &quot;Холостячки 2&quot; заинтриговал заявлением

Васко Младенов покинул шоу "Холостячка 2" в 4 выпуске (фото: instagram.com/vaskomladenov)

Также он пожелал певице найти свою любовь и признался, что смог найти на проекте друзей среди участников.

"Я искренне желаю тебе найти того человека, с которым тебе будет хорошо во всём и при виде которого твои бабочки в животе будут порхать, заставляя тебя задыхаться от нежности. На этом проекте я выпал из ритма своей жизни на время, но приобрел незаменимый опыт и познакомился с прекрасными людьми, многих из которых могу назвать своими друзьями. Как абсолютно незнакомые и абсолютно разные мужчины за короткое время могли стать мне близкими товарищами? Не знаю, но это случилось... С кем-то я общался больше, с кем-то меньше, но я ценю каждого", - отметил мужчина.

Теннисист подчеркнул, что всегда был честным на проекте.

"То, что могу сказать точно, что на мне не было масок и я не играл роль. Я был собой, как впрочем и всегда, неважно в соц. сетях, на ТВ или в жизни. Думаю, это видно... Одна глава моей жизни заканчивается, другая начинается. The show must go on", - подытожил Младенов.

Напомним, ранее участник "Холостячки 2", чемпион Болгарии по теннису Васко Младенов признался, что готов стать супергероем для любимой девушки, и рассказал, как Злата Огневич вдохновила его на написание песни.

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