Как заниматься спортом с удовольствием: лайфхаки Маши Ефросининой

Маша сопроводила публикацию подборкой своих фото в красивых спортивных аутфитах и эффектных позах, на личном примере показывая, как может быть приятно быть активной и спортивной. Не говоря уже о прекрасной фигуре!

"Единственная тема, на которую я вижу падение любопытства во время своих выступлений - это спорт! Сначала это меня огорчало, но впоследствии я поняла, в чем дело... Мы, особенно женщины, привыкли воспринимать занятия спортом, как вынужденную нагрузку. Поэтому сегодня я делюсь своими правилами, как сделать спорт приятной частью жизни", - отметила Ефросинина.

Как заниматься спортом с удовольствием:

1. НИКОГДА не занимайтесь тем, что вызывает в вас хотя бы намек на негативные ощущения. Я пробовала бассейн (мне мокро), йогу (скучно), групповые секции (неудобно), таскание железа (распухаю как на дрожжах)... Поэтому советую честно себя спросить, от чего не воротит - и именно с этого начать.

2. Установка, тормозит старт занятия спортом: "Вот похудею немного, и пойду в зал". Ложь и отговорка: не пойдете. Мой совет таков: хорошо, не идите в зал, если не нравитесь себе в зеркале. Имеете полное право не испытывать социальные неудобства. Но договоритесь с собой о ежедневных движениях вот прям с завтра: прогулка в течение часа и упражнения утром; или час танцев перед зеркалом под любимую музыку; или проведение зума на дорожке. Глазом не успеете моргнуть, как ваше "вот похудею" наступит.

3. Приобретите себе офигенную спортивную форму! Я, честно, не знаю лучшей мотивации. Я в примерочной могу долго все на себя тулить, но, когда вижу, что форма села идеально, да еще и размер мой, мне хочется в тот же миг поприседать или пресса качнуть.





4. Заключите пари с тренером или с подругой. На деньги! Что приведете себя в желаемую форму за определенный период. Гарантирую, вы добьетесь результата: деньги - большая движущая сила!

Маша Ефросинина продемонстрировала эффектные спортивные образы и позы (фото: instagram.com/mashsh.wear)