Запасайтесь терпением: Лилия Ребрик заинтриговала экстримальным декольте и заявлением

Лилия позирует в топе с глубоким вырезом, который позволил обнажить роскошную грудь, и трендовом жакете. Она подставила лицо бьющемуся в окно солнцу и зажмурила глаза в блаженстве. В тексте поста звезда порассуждала над скорым приходом весны и переменами, которые принесет новое время года.

"Всего 7 дней и - весна! Ее дыхание уже чувствуется! Заметили, что уже позже садится солнце? Что воздух уже пахнет нотками весны? Что уже есть какое-то предчувствие чего-то нового, вдохновляющего? Вот только эти грязные сугробы то ли снега, то ли льда - разочаровывают, хотя и они являются вестниками долгожданной весны! Запасайтесь терпением, готовьтесь сменить гардероб (чтобы в нем было побольше яркого этой весной), мечтайте, стройте планы и ждите весны! Всего 7 дней…" - обнадежила Лилия.

Лилия восхитила шикарным декольте (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Также она поделилась еще одним черно-белым кадром, на котром позирует в пальто с узором "гусиная лапка", которре приспустила с плеч, и темной блузе ассиметричного кроя. Образ довершили свисающие серьги-жемчужины.

Лилия показала стильный черно-белый образ (фото: instagram.com/liliia.rebrik)