Чем запомнился концерт Канье Уэста, посвященный выходу нового альбома

Поклонники, смотревшие прямую трансляцию с самого начала, провели первые два часа и 45 минут, наблюдая за непрерывным пульсирующим сердцебиением, прежде чем началась основная часть события.

На сцене был воссоздан дом, где прошло детство Йе, а внутри него пылал огонь, сам рэпер, казалось, ходил по воде. Судя по всему это была отсылка к библейским мотивам. Дом уже появлялся во время презентаций Канье - когда он представлял первый альбом Donda в Чикаго.

Не обошлось и без упоминания бывшей супруги Уэста.

"Я вышла замуж за лучшего рэпера всех времен. К тому же он самый богатый темнокожий в Америке. Настоящий талант, истинный гений. Он подарил мне замечательных детей", - прозвучали слова Ким Кардашьян перед треком "Sci-Fi".

Это была часть монолога Кардашьян из ее выступления на Saturday Night Light. Кстати, там же работает ее нынешний молодой человек Пит Дэвидсон, с которым у Канье конфликт

Интересно, что в треке "Eazy" есть строки, посвященные Дэвидсону: "Бог спас меня от той аварии, чтобы я мог надрать зад Питу Дэвидсону".

Презентацию Donda 2 посетили знаменитости: Илон Маск, Френч Монтана, Рик Росс и другие звезды.

Elon Musk is hanging out with French Montana and Rick Ross talking crypto at Kanye West’s DONDA 2 event tonight pic.twitter.com/CZXIkMps76

На презентации Канье выступили много известных исполнителей: Алиша Киз, рэпер The Game, Джек Харлоу, хип-хоп-трио Migos, Трэвис Скотт и другие.

В одном из треков к Йе присоединился Мэрилин Мэнсон.

Одним из самых запоминающихся моментов концерта стал сбой микрофона Уэста. Сначала Канье заменил его, а потом психанул и бросил микрофон в воду.

В соцсетях люди шутили, что именно Пит Дэвидсон управлял звуком во время выступления.

Did Kanye know Pete was running the sound boards at the Donda 2 event? pic.twitter.com/RsiyLTWtRo