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Чем запомнился концерт Канье Уэста, посвященный выходу нового альбома

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Майами, Среда 23 февраля 2022 15:03
Чем запомнился концерт Канье Уэста, посвященный выходу нового альбома На концерте не все было гладко (фото: Getty)
Автор: Сергей Кулик

В ночь с 22 на 23 февраля Канье Уэст или, как артист сам себя называет Йе, презентовал альбом Donda 2. Мероприятие проходило в Майами на стадионе.

Саму презентацию Канье транслировал на своем YouTube-канале.

Поклонники, смотревшие прямую трансляцию с самого начала, провели первые два часа и 45 минут, наблюдая за непрерывным пульсирующим сердцебиением, прежде чем началась основная часть события.

На сцене был воссоздан дом, где прошло детство Йе, а внутри него пылал огонь, сам рэпер, казалось, ходил по воде. Судя по всему это была отсылка к библейским мотивам. Дом уже появлялся во время презентаций Канье - когда он представлял первый альбом Donda в Чикаго.

Чем запомнился концерт Канье Уэста, посвященный выходу нового альбома

Не обошлось и без упоминания бывшей супруги Уэста.

"Я вышла замуж за лучшего рэпера всех времен. К тому же он самый богатый темнокожий в Америке. Настоящий талант, истинный гений. Он подарил мне замечательных детей", - прозвучали слова Ким Кардашьян перед треком "Sci-Fi".

Это была часть монолога Кардашьян из ее выступления на Saturday Night Light. Кстати, там же работает ее нынешний молодой человек Пит Дэвидсон, с которым у Канье конфликт

Интересно, что в треке "Eazy" есть строки, посвященные Дэвидсону: "Бог спас меня от той аварии, чтобы я мог надрать зад Питу Дэвидсону".

Презентацию Donda 2 посетили знаменитости: Илон Маск, Френч Монтана, Рик Росс и другие звезды.

На презентации Канье выступили много известных исполнителей: Алиша Киз, рэпер The Game, Джек Харлоу, хип-хоп-трио Migos, Трэвис Скотт и другие.

В одном из треков к Йе присоединился Мэрилин Мэнсон.

Чем запомнился концерт Канье Уэста, посвященный выходу нового альбомаОдним из самых запоминающихся моментов концерта стал сбой микрофона Уэста. Сначала Канье заменил его, а потом психанул и бросил микрофон в воду.

В соцсетях люди шутили, что именно Пит Дэвидсон управлял звуком во время выступления.

17 из исполненных треков новые, и они войдут в альбом Donda 2. Плюс в презентации были старые композиции.

Канье Уэст обещал, что альбом Donda 2 выйдет не на стриминговых платформах, а на его собственном плеере.

Свое решение Канье оправдал тем, что музыканты получают со стримингов всего 12% заработанных денег.

"Альбома не будет у Apple, Amazon, Spotify или YouTube. Сегодня артисты получают только 12% денег, которые делает индустрия. Пришло время освободить музыку от этой системы угнетения. Пришло время взять контроль в свои руки и построить свою систему. Переходи на stemplayer.com прямо сейчас и делай заказ", - заявил рэпер.

Stemplayer.com - это сайт, где продается карманный плеер Stem Player с объемом памяти в 8 ГБ. Он стоит 200 долларов и позволяет микшировать треки: убирать вокал, ускорять и реверсировать запись, зацикливать отдельные куски.

"Мы заработали 2 млн долларов [на продаже плеера] за 24 часа. Бог милостив. Спасибо, ребята, что вы присоединились", - заявил Канье 21 февраля.

Ранее мы писали о том, что Канье Уэст выдвинул три условия для развода с Ким Кардашьян, но она их отвергла

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