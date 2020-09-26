Заряд позитива на день: жена "Холостяка-9" рассказала об их утренних ритуалах

Экс-Холостк-9 Никита Добрынин и его жена, а по совместительству и победительница проекта Даша Квиткова оба ведут свои блоги в сети и с удовольствием показывают моменты из своей жизни. Кроме того, пара часто общается с поклонниками и делится полезными советами и лайфхаками.

Так, Даша опубликовала милое утреннее фото с любимым в своем Instagram. На снимке они запечатлены за завтраком в белых халатах.

Однако молодые люди несколько отвлеклись от еды и уделяют больше внимания друг другу - девушка села к мужу на колени и они нежно обнимают друг друга, при этом забавно трутся носами, улыбаясь.

Даша Квиткова и Никита Добрынин обожают начинать утро вместе (фото: instagram.com/kvittkova)

Квиткова рассказала подписчиком о том, какие утренние ритуалы помогают им с супругом позитивно начать день.

"Вне зависимости от того, во сколько начинается наше утро, хочется, чтобы оно было приятным и заряжало позитивом на целый день. Вот несколько моих ритуалов, которые стали частью нашего утра:

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С вечера мы проговариваем весь план на завтра.

Первый секрет отличного утра в том, чтобы подготовиться к нему с вечера.

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Каждое утро мы говорим друг другу комплименты и как счастливы проснуться вместе. Обнимаемся крепко и няшкаемся. Даже не думайте, что это мелочи.

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Просыпаемся в настроении.

В идеальное утро входит небольшая физическая активность (у нас это танцы под музыку) и контрастный душ.

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Балуем себя.

В это время мы можем позволить себе съесть то, что мы так любим. Поэтому за завтраком у нас больше всего еды.

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В течение дня может быть много ситуаций, в которых тебе пригодятся внутренняя уверенность и позитивный настрой. Утро, наполненное близкими тебе "ритуалами", поможет остаться в ресурсе до самого вечера", - подробно поделилась Даша.

Фолловеры поблагодарили девушку за отличные советы и оставили теплые слова их паре с Никитой.

Я просто балдею от вашей парочки-вот уж действительно нашли друг друга....Счастья вам на долгие годы.

Потрясающая фотография

Вы идеально подходите друг другу, добра вам и счастья

Берегите друг друга

Прекрасные советы для позитива на целый день, будьте счастливы

шикарные

Вот это я понимаю доброе утро!)) надо тоже так попробовать)

Это любовь

Какие милые

Как всегда прекрасны

Здорово, очень мудрые отношения

Напомним, победительница Холостяк-9 Даша Квиткова решилась на личное признание об отношениях с мужем. По ее словам, она спокойно относится к общению Никиты Добрынина с другими девушками, если это по работе.

Ранее Даша Квиткова сделала признание о ссорах с Никитой Добрыниным.