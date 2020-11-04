Заставил сделать аборт в 19 лет: Екатерина Бужинская шокировала признанием об экс-муже

Украинская певица откровенно рассказала об издевательствах мужа

Екатерина Бужинская почти 20 лет назад пережила настоящую трагедию. Ее бывший муж и продюсер Юрий Квеленков заставил певицу сделать аборт. Тогда артистке было всего 19 лет и она послушала совет супруга и избавилась от малыша.

В программе "Жизнь известных людей" исполнительница поделилась деталями этой грустной истории. Она рассказала, что узнала о беременности перед концертом, но ответ мужа ее шокировал.

"Он мне сказал, что надо избавиться от ребенка. За руку насильно привел меня в больницу к врачу. Он сказал, что у нас работа на первом месте. Потом, позже", - рассказала Екатерина.

После этого отношения супругов испортились, а потом и вовсе Квеленков решил "пойти налево" и изменить Бужинской. О его измене она потом узнала и не смогла стерпеть боли.

Пара прожила восемь лет, но потом распалась из-за поведения тирана Юрия.

"И унижал, и руку поднимал. Наши отношения, наша жизнь с Юрием, - это для меня была просто драма, трагедия, постоянные слезы. Он сам гулял, изменял, а меня закрывал. Но я даже никогда в сторону не посмотрела и мы прожили восемь лет брака. И я никогда ему не изменила и мне было очень больно с ним жить", - рассказала правду Бужинская.

Напомним, что Юрий Квеленков заметил молодую певицу, когда ей было 14 лет на одном из фестивалей. Он был старше ее на 20 лет на тот момент.

Екатерина Бужинская рассказала об аборте и бывшем муже

Как мы ранее писали, Екатерина Бужинская откровенно рассказала про мужа-тирана, который был ее продюсером.