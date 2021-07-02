Застряла в голове: лидер Måneskin вновь признался в любви украинцам Go_A

Фронтмен Måneskin Дамиано Давид был покорен выступлением украинцев Go_A на конкурсе "Евровидение 2021", о чем заявил на пресс-конференции. Теперь лидер группы-победителя песенного коннкурса вновь вспомнил о песне представителей от Украины "Shum". Он признался, что влюбился в украинцев.

Музыканты дали интервью блогеру Никки де Ягер для ее влога NikkieTutorials на одноименном YouTube -канале, где рассказали о своих планах и ответили на вопросы ведущей.

Сейчас рокеры находятся в европейском туре и охотно дают интервью. Так, музыканты рассказали, что сразу по возвращению из Роттердама в родную Италию уединились на загородной вилле и начали работать над новым музыкальным материалом, ведь число их поклонников по всему миру резко увеличилось и они с нетерпением ждут выхода свежих композиций.

Также фронтмент Måneskin вспомнил о своих фаворитах на "Евровидении 2021".

"Я влюбился в Go_A из Украины. Они прекрасны!" - отметил Дамиано.

Дамиано Давид вновь признался в любви украинским коллегам Go_A

Никки согласилась с ним. Она ометила, что у нее было трое фаворитов – Украина, Франция и Италия. По словам ведущей, от представителей этих стран исходил особый вайб.

"Тепер я думаю о песне украинской группы. Она хорошая, застряла у меня в голове, как ты и говорила", - признался лидер Måneskin и даже напел мелодию.

К слову, Дамиано хотел бы, чтобы в следующем году Евровидение прошло в его родном городе Риме или Милане.