Засветила животик: Рианна подогрела слухи о беременности от своего бойфренда

33-летняя Рианна, которую недавно провозгласили национальной героиней Барбадоса, на церемонии появилась в золотисто-горчичном платье, обтягивающем живот и бедра. Такой наряд не в самом выгодном ракурсе продемонстрировал фигуру певицы и бизнесвумен, а потому ее сразу же заподозрили в беременности.

Такие слухи поспешила опровергнуть сама певица, ответив в Instagram одной из подписчиц. Так, Рианна на вопрос поклонницы о бейби-шауэре, ответила в шутливой манере: "Ты не пришла на первые десять праздников! А вообще, мне каждый год приписывают по беременности".

Но с новым выходом в свет споры о беременности звезды разгорелись с новой силой. В этот раз папарацци застали Рианну и ее бойфренда A$AP Rocky во время шопинга в Нью-Йорке. Певица надела объемный спортивный костюм черного цвета, который полностью скрывал фигуру, а сверху черную стеганую куртку. Казалось, Рианна не желает больше привлекать внимания к своей фигуре.

Она была в отличном расположении духа и в удовольствием фотографировалась с поклонниками на улице. После этих снимков певица снова оказалась в центре внимания. В сети пару уже называют не иначе как "мамочка и папочка".

Рианна и A$AP Rocky (фото: instagram.com/badgalriri)