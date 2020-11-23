Затмила всех участниц: Тина Кароль впервые за 15 лет станцевала на "Танцах со звездами"

Ведущая "Танцев со звездами" Тина Кароль впервые за 15 лет выступила на паркете шоу в качестве танцовщицы. Певица, по мнению фанов проекта затмила всех и перетанцевала даже тех участниц, которые тренируются по два месяца.

Тина Кароль выступила в трио с парой Юлия Санина и Дима Жук. Они исполнили страстную румбу под известную композицию Lady in red.

Первую часть номера Дима кружил Юлию, а потом к танцовщику присоединилась Тина. Партнер закружил ее в чувственном танце с воздушными поддержками.

Тина Кароль выступила с Юлией Саниной и Димой Жуком (видео: YouTube/Танці з зірками)

Поклонники в восторге и даже легком шоке от талантов Тины Кароль на паркете. Под видео с номером множество восторженных комментариев:

"Мне кажется, тут Тина Кароль всех затмила!

Какие-то небесные создания спустились на землю... Я в шоке.

У Юли с Тиной действительно какая-то магическая химия. Прекрасный номер.

Сказать, что Тина танцевала на паркете - это ничего не сказать. Вот она Богиня и дочь всех богов. Конечно победы - Саниной! Она избрана Богиней!

Тина затмила всех! Даже участников, которые тут торчат 2 месяца... За неделю подготовки... Чудо-женщина".

Напомним, что по результатам полуфинала, что состоялся 22 ноября, проект не покинула ни одна пара. Таким образом в суперфинале будут сражаться за звание победителя "Танцев со звездами" Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, Юлия Санина и Дима Жук.

Ранее мы писали, что полуфиналистка "Танцев", фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина сделала откровенное заявление.