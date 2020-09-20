Завалили подарками: Alyona Alyona купается в мужском внимании после участия в "Танцах со звездами"

Популярная украинская рэперша Alyona Alyona удивила многих своим решением участвовать в шоу "Танцы со звездами". В паре с Юрием Гуричем она поражает новыми танцевальными навыками на паркете и спокойно реагирует на критику. Исполнительница призналась в интервью "Светской жизни", что после нескольких эфиров проекта внимание мужчин к ней заметно возросло.

Артистка отметила, что это может быть связано с ее не совсем обычным образом на паркете - ведь там она всегда накрашена и в соблазнительных платьях с глубоким декольте. Поклонники оставляют ей похвальные отзывы и заваливают подарками.

"Комментариев стало раз в четыре или пять больше! Скажу, что просто приехала сюда с почты сразу! Подарочки забирала", - поделилась довольная Алена.

Alyona Alyona и Юрий Гурич (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Кроме того, исполнительница рассказала, какие отзывы получала от фанатов после того, как заявила об участии в шоу.

"Часть слушателей, которые там трушные рэперы говорили: "Рэперы не ходят на такой проект". А я говорю: "Ну, друзья, я уже может чуть больше, чем рэперша. Я не только читаю, я говорю о каких-то социальных, духовных вопросах. И проект "Танці" мне супер сильно поможет заговорить на всю Украину о том, что да, мой вес 115 килограммов и я танцую. Вы можете все так же", - поделилась звезда.

Кроме того, Alyona Alyona вспомнила, как выбирала партнера по шоу. Оказывается, у нее был только один критерий — борода.

"У Юры самая большая! Юра — бородач, я увидела этот взгляд, брови и борода — ну все, это мое. Не отдам", - отметила артистка.

Напомним, что согласно прогнозам букмекеров, Alyona Alyona является одной из кандидаток на вылет из 4-го эфира шоу "Танцы со звездами". Также большие шансы покинуть проект у Арама Арзуманяна и Сергея Танчинца.

Также сообщалось, что Alyona Alyona в прозрачном халатике поразила пикантным фото в нижнем белье.