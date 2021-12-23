Завтра суд: Репяхова призналась, чем закончился скандал с Павликом, и сделала объявление

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова недавно заявила о громком семейном скандале, который мог бы завершиться разрывом отношений супругов, но она решила пойти по другому пути. Супруга артиста отметила, что им удалось достигнуть консенсуса и музыкант даже готов пойти к психологу , чтобы справиться с внутренними блоками и проработать проблемы.

На личной странице в Instagram она поделилась семейными фото с мужем и призналась, чем закончилась громкая ссора и какие выводы сделали супруги.

"Наша семья стала крепче! Кризис в отношениях имеет два очевидных направления своего разрешения: пара может завершить свое существование и разойтись или выйти на более высокий уровень", - заявила Екатерина.

Екатерина показала фото с мужем из семейного архива (фото: instagram.com/repyahovakate)

Она добавила, что многие семейные пары пугаются кризиса как явления.

"Стоя на месте сложнее сделать прыжок, чем если вы разбежитесь. Но разбежаться перед прыжком и вправду бывает страшно. И вот как раз из-за того, что мы склонны выбирать плохой мир вместо хорошей войны - многие пары и распадаются просто из-за накопившихся обид, недопонимания, страха заявить о своих желаниях", - пояснила Репяхова.



"Как важно говорить, как важно слышать! Этому я долгие годы учила своего мужа. Идем дальше! К нашим целям и мечтам", - оптимстично заверишила она.

Позже Екатерина написала, как продвигаются ее дела с судовым иском против бывшей жены Виктора Павлика Ларисы Созаевой. Она подала на женщину в суд за оскорбления чести и достоинства, но иск вернули на доработку.

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

"Мне вернули иск из-за того, что не было перевода прямой речи ответчика. Теперь перевод есть", - заверила Репяхова. "Завтра снова суд", – уточнила она.