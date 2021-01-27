Не жаловался никогда: тяжелобольной Сергей Бабкин признался, как узнал о сложном диагнозе

Сергей Бабкин, который недавно признался , что страдает от редкой офтальмологической болезни, рассказал, как узнал о своем неутешительном диагнозе.

Так, музыкант упомянул, что участвовал в одном из развлекательных шоу - "Хто зверху?". В рамках программы был конкурс, по правилам которого мужчина и женщина должны были "пересмотреть" друг друга. Бабкин одержал победу, но почувствовал, что глаза начали болеть. В тот момент он списал тревожный симптом на ощутимое напряжение, сообщает "КП" в Украине".

"Далее все вроде нормально, а через несколько дней, не знаю даже почему, взял шампунь в ванной и попытался прочитать этикетку. Там, как вы знаете, очень мелкий шрифт. И тут понимаю, что не могу прочитать — ничего не вижу. А я на зрение не жаловался никогда. Видел очень далеко, читал очень мелкие буквы", - вспоминает артист.

Сергей никогда не жаловался на зрение, поэтому диагноз врача его удивил (фото: instagram.com/babkin_official)

Через некоторое время Сергей решил что-то прочитать в телефоне, но ему шрифт показался очень мелким. Музыкант решил сходить к врачу и провести полное обследование зрения, но его планам помешал коронавирус – они с женой Снежаной слегли дома. Затем визит к доктору затянулся из-за карантина. Конечно же, музыкант все же попал к профильному специаалисту, но тот огорошил его неутешительной новостью.

Доктор отметил, что ситуация критическиая и крайне серьезная. "По-научному я слышал от него такие штуки: увеит задней стенки глаза, экссудативная отслойка сетчатки", – уточил Бабкин.

Что именно спровоцировала недуг, Сергей не знает, но ему сообщили, с коронавирусом его диагноз не связан. Прооперироваться именно в Австрии артисту посоветовал лечащий доктор. В родной Украине условий для сложного хирургического вмешательства, к сожалению, нет.

Сергей честно рассказал, как узнал о своем страшном диагнозе (фото: instagram.com/babkin_official)

"В Украине есть одна клиника, не буду называть, но она в таком состоянии, что мне не рекомендовали туда ехать. И вроде как в Украине нужная нам аппаратура есть. Но она работает в связке с лекарствами, которых в Украине нет. Срок действия регистрационного удостоверения на эти лекарства закончился два года назад. Поэтому аппарат есть, больница, пусть и убитая, есть, но нельзя проводить такие операции", - посетовал на проблемы в сфере украинском медицыны музыкант.

Сергею и его супруге, которая все это время поддерживает любимого, не остается ничего другого, как ждать вылета в Вену, а сама операция в австрийской клинике запланирована на 5 февраля. Музыкант не теряет оптимизм и благодарит поклонников и коллег за поддержку.