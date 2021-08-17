Жаркая Африка посереди столицы: как прошлел масштабный фестиваль White Nights Festival. Africa
На прошлых выходных, 13 и 14 августа на территории киевского арт-завода "Платформа" прогремел самый горячий столичный летний музыкальный фестиваль White Nights Festival. Africa — зрелищный, артовый и фееричный.
Так, Lite своими глазами увидел, как это было. Подробности читайте и смотрите сами в нашем материале!
Гостей мероприятия встречали все атрибуты африканского контитента, способные погрузить в его атмосферу: племенные танцы, завораживающий декор в каждом уголке локации, тематические фотозоны на любой вкус, захватывающие дух инсталляции и арт-произведения.
Фото: пресс-служба
На августовских White Nights можно было ощутить и увидеть Африку на всех локациях. В первую очередь, возле 7 больших музыкальных сцен, каждая из которых имела особую, свою энергетику, удивляла оригинальным дизайном и звучала своими жанрами.
Грандиозная Main Stage с всевидящим глазами животных радовала выступлениями вживую. Так, 13 августа там навели шуму звезды "Евровидения" - украинская группа Go-A. "Мы впервые на такой модной тусовке, и она нам очень нравится", — заявила со сцены вокалистка Екатерина Павленко.
Фото: пресс-служба
14 августа на Main Stage раскачал неистовым дабстепом DUB FX. Его так вдохновила царящая атмосфера, что он пообещал непременно вернуться сюда: "Киевские "Ночи" — это было просто невероятно! Я очень рад и горд, что здесь побывал. Увидимся совсем скоро — на грандиозной вечеринке в следующем году".
Фантазийная Backyard Stage привлекала декором с аутентичными африканскими орнаментами, а также громкими выступлениями хедлайнеров фестиваля.
13 августа там зажгла основательница гамбургского клуба Ego - MAGDALENA. А 14 - с блеском выступил родоначальник электроклэша DJ HELL. Насладится его сетами собралась толпа гостей, которые дослушали легенду до конца и еще долго не расходились.
Фото: пресс-служба
На Special Stage гремели сеты от легендарных первооткрывателей Drum'n'Bass и Trance в Украине.
Напоминающая своим видом шатер Green Stage порадовала любителей регги, соула и фанка.
К слову, White Nights еще фэшн-фестиваль
Фото: пресс-служба
13 августа на главной сцене состоялся зрелищный фэшн-перформанс французского дизайнера Микеланджело Сала. Он показал на White Nights оригинальную одежду в афро-японском стиле, а также отпраздновал на "Белых ночах" свой день рождения!
Так, на фестивале состоялся настоящий перформанс: модели выходили на Main Stage под барабанные ритмы, а завершали действо у входа на фестиваль в неистовом африканском танце.
Африку в искусстве показали лучшие украинские современные художники
Например, Егор Лемзяков с произведениями серии The Rumble in the Jungle; Демьян Ферий с раотами в стиле диджитал-коллаж; MISHA KUSH и его истории о голубе Валере; Лилия Кувалдина с картинами серии COLOR; Сергей Рожин с медиаторским проектом "Рабы Малевича"; Серж Пайе с работами под названием "Мусор, который вдохновляет" и другие известные отвечественные художники различных жанров.
К слову, их работы можно было купить прям на фестивале, что и сделали некоторые гости.
Фото: пресс-служба
White Nights Festival. Africa порадовал спортивными событиями
Прямо на фестивале проходил финал чемпионата Украины по баскетболу 3х3. А после мероприятия можно было понаблюдать за данк-контестом.
Несомненно, зрелищный White Nights Festival. Africa не смогли пропустить украинские звезды. Среди гостей можно было увидеть хореографа и судью "Танцев со зездами" Влада Яму, музыканта Олега Скрипку, блогершу Софию Стужук, певицу Alloise, актера и блогера Богдана Буше, блогра, продюсера и музыканта Руслана Кузнецова, звезд проекта "Топ-модель по-украински" Дмитрия Топоринского и Ясю Крутову и экс-участника этого же проекта, блогера Сергея Стоуна.
Фото: пресс-служба
К слову, в июне отгремели TULUM: WHITE NIGHTS. Тогда перед гостями выступили более 100 артистов, а на мероприятии царила особая атмосфера, полностью погружающая в мистический Тулум.Тогда "вождями" фестиваля были известные во всем мире арт-деятели, например, такие как Schumacher, Armonica, Kerala Dust, WHOMADEWHO.