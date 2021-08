Жаркая Африка посереди столицы: как прошлел масштабный фестиваль White Nights Festival. Africa

Гостей мероприятия встречали все атрибуты африканского контитента, способные погрузить в его атмосферу: племенные танцы, завораживающий декор в каждом уголке локации, тематические фотозоны на любой вкус, захватывающие дух инсталляции и арт-произведения.

Фото: пресс-служба

На августовских White Nights можно было ощутить и увидеть Африку на всех локациях. В первую очередь, возле 7 больших музыкальных сцен, каждая из которых имела особую, свою энергетику, удивляла оригинальным дизайном и звучала своими жанрами.

Грандиозная Main Stage с всевидящим глазами животных радовала выступлениями вживую. Так, 13 августа там навели шуму звезды "Евровидения" - украинская группа Go-A. "Мы впервые на такой модной тусовке, и она нам очень нравится", — заявила со сцены вокалистка Екатерина Павленко.

14 августа на Main Stage раскачал неистовым дабстепом DUB FX. Его так вдохновила царящая атмосфера, что он пообещал непременно вернуться сюда: "Киевские "Ночи" — это было просто невероятно! Я очень рад и горд, что здесь побывал. Увидимся совсем скоро — на грандиозной вечеринке в следующем году".

Фантазийная Backyard Stage привлекала декором с аутентичными африканскими орнаментами, а также громкими выступлениями хедлайнеров фестиваля.

13 августа там зажгла основательница гамбургского клуба Ego - MAGDALENA. А 14 - с блеском выступил родоначальник электроклэша DJ HELL. Насладится его сетами собралась толпа гостей, которые дослушали легенду до конца и еще долго не расходились.

На Special Stage гремели сеты от легендарных первооткрывателей Drum'n'Bass и Trance в Украине.

Напоминающая своим видом шатер Green Stage порадовала любителей регги, соула и фанка.

К слову, White Nights еще фэшн-фестиваль

13 августа на главной сцене состоялся зрелищный фэшн-перформанс французского дизайнера Микеланджело Сала. Он показал на White Nights оригинальную одежду в афро-японском стиле, а также отпраздновал на "Белых ночах" свой день рождения!

Так, на фестивале состоялся настоящий перформанс: модели выходили на Main Stage под барабанные ритмы, а завершали действо у входа на фестиваль в неистовом африканском танце.

Африку в искусстве показали лучшие украинские современные художники

Например, Егор Лемзяков с произведениями серии The Rumble in the Jungle; Демьян Ферий с раотами в стиле диджитал-коллаж; MISHA KUSH и его истории о голубе Валере; Лилия Кувалдина с картинами серии COLOR; Сергей Рожин с медиаторским проектом "Рабы Малевича"; Серж Пайе с работами под названием "Мусор, который вдохновляет" и другие известные отвечественные художники различных жанров.

К слову, их работы можно было купить прям на фестивале, что и сделали некоторые гости.

White Nights Festival. Africa порадовал спортивными событиями

Прямо на фестивале проходил финал чемпионата Украины по баскетболу 3х3. А после мероприятия можно было понаблюдать за данк-контестом.

Несомненно, зрелищный White Nights Festival. Africa не смогли пропустить украинские звезды. Среди гостей можно было увидеть хореографа и судью "Танцев со зездами" Влада Яму, музыканта Олега Скрипку, блогершу Софию Стужук, певицу Alloise, актера и блогера Богдана Буше, блогра, продюсера и музыканта Руслана Кузнецова, звезд проекта "Топ-модель по-украински" Дмитрия Топоринского и Ясю Крутову и экс-участника этого же проекта, блогера Сергея Стоуна.

