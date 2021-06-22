Цельный образ и легкость: Андре Тан показал топ комбинезонов на жаркое лето
Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official/)
Летом хочется одеться во что-то невесомое и, желательно, из материалов, в которых будет не жарко. Что это может быть? Конечно, комбинезон!
Украинский дизайнер Андре Тан показал в своем Instagram топ вариантов на лето.
Цельный образ, самодостаточность, легкость, игривость и строгость - это только несколько причин из сотни, почему стоит немедленно примерить комбинезон.
Какие комбинезоны выбирать на лето
- Комбинезон в стиле сафари - удобно и практично.
- Комбинезон для вечеринки - удобнее платья, выглядит не менее эффектно.
- Комбинезон оверсайз - в тренде даже, если вы худышка. Такой точно не будет стеснять движений.
- Комбинезон и шорты-бермуды. Завышенная талия скроет лишнее.
- Комбинезон с высокими разрезами поможет похвастаться шикарной фигурой и остаться загадкой.
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Примеры образов в комбинезонах
Андре Тан показал топ образов в комбинезоне на лето (фото: instagram.com/andre_tan_official/)
Раньше Андре рассказал, какой принт на платье будет в моде этим летом.