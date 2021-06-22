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Цельный образ и легкость: Андре Тан показал топ комбинезонов на жаркое лето

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Вторник 22 июня 2021 17:50
Цельный образ и легкость: Андре Тан показал топ комбинезонов на жаркое лето Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official/)
Автор: Татьяна Турчаникова

Летом хочется одеться во что-то невесомое и, желательно, из материалов, в которых будет не жарко. Что это может быть? Конечно, комбинезон!

Украинский дизайнер Андре Тан показал в своем Instagram топ вариантов на лето.

Цельный образ, самодостаточность, легкость, игривость и строгость - это только несколько причин из сотни, почему стоит немедленно примерить комбинезон.

Какие комбинезоны выбирать на лето

  • Комбинезон в стиле сафари - удобно и практично.
  • Комбинезон для вечеринки - удобнее платья, выглядит не менее эффектно.
  • Комбинезон оверсайз - в тренде даже, если вы худышка. Такой точно не будет стеснять движений.
  • Комбинезон и шорты-бермуды. Завышенная талия скроет лишнее.
  • Комбинезон с высокими разрезами поможет похвастаться шикарной фигурой и остаться загадкой.

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Примеры образов в комбинезонах

Цельный образ и легкость: Андре Тан показал топ комбинезонов на жаркое лето

Цельный образ и легкость: Андре Тан показал топ комбинезонов на жаркое лето

Цельный образ и легкость: Андре Тан показал топ комбинезонов на жаркое лето

Цельный образ и легкость: Андре Тан показал топ комбинезонов на жаркое лето

Цельный образ и легкость: Андре Тан показал топ комбинезонов на жаркое лето

Андре Тан показал топ образов в комбинезоне на лето (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

Раньше Андре рассказал, какой принт на платье будет в моде этим летом.

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