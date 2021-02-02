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Жарко! Соблазнительная Кароль в крошечном бра поставила сеть на уши необычным фотосетом

Автор: Lite

Тина Кароль будоражит умы и фантазию поклонников своими откровенными образами и нарядами. Судя по последним выходам в свет и съемкам, Тина вновь вернулась к любимым кожаным платьям и комплектам, которые подчеркивают ее аппетитные формы. Но на этом звезда не остановилась и подбросила фанам еще и горячую фотсессию для обсуждения.

Певица поделилась необычным роликом на своей официальной странице в Instagram. Она оголила округлые бедра и продемонстрировала точеную талию и плоский животик. Артистка позирует, лежа на диване головой вниз.

На Тине - соблазнительне сатиновое бра черного цвета с завязками на талии стоимостью 750 грн и юбке-миди на запах шоколадного оттенка за 2200 грн от украинского бренда OLAT Á M E.

Многие поклонники певицы пришли в восторг от откровенного образа и провокационной фотосессии с участием украинской поп-дивы.

  • Волшебная!
  • Королева
  • Невероятная!
  • Жарко
  • Это невероятно красиво
  • Ох, как огненно красиво
  • Просто шикарно. Тиночка, ты супер
  • Тина, вы с каждым днем интригуете все больше и больше. Скорее бы увидеть все. Какая красотка
  • Очень необычно и очень сексуально!

Но нашлись и те, кто посчитал фотосет странным: "К чему такое фото? Упала с дивана", "Похмелье?", "Не поняла? Диван маленький? Зачем на пол-то", "Что бы это значило?"

Напомним, что ранее стало известно о появлении Дана Балана на слепых прослушиваниях "Голоса страны 11". Поклонники ждут реакции Тины Кароль на приход певца, ведь два сезона проекта подряд артисты интриговали намеками о своем романе.

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