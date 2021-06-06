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Ждали друг друга много лет: TAYANNA рассекретила любимого и удивила их историей знакомства

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Воскресенье 06 июня 2021 11:05
Ждали друг друга много лет: TAYANNA рассекретила любимого и удивила их историей знакомства TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)
Автор: Lite

36-летняя TAYANNA (Татьяна Решетняк) недавно призналась, что очень мечтает о свадьбе, белом платье, красивом торжестве и пополнении в семье! Певица призналась, что, как никогда, готова пойти под венец, ведь красивого бракосочетания у нее так никогда и не было! К слову, тогда о наличии мужчины рядом артистка деликатного промолчала, лишь пространно рассуждая об особом дне в жизни каждой девушки. А теперь призналась – жених тоже имеется!

Так, в программе "Світське життя" певица рассказала, что больше не одинока и у нее есть бойфренд по имени Александр.

Пара успела съездить на Бали, а вот знакомство влюбленных произошло в …соцсети!

"Так получилось, что мы просто с ним познакомились через Instagram, а затем увиделись, и это такая очень судьбоносная встреча, после которой мы поняли, что мы наверняка ждали друг друга очень много лет", — призналась Татьяна.

Отношения у молодых людей серьезные, но о свадьбе пока речь не идет. Впрочем, Александр уже смог покорить сердце сына артистки – Даниэля и даже подружился с мальчиком. Мужчина выбрал деликатную тактику и особый подход.

"Александр очень мудрый мужчина и он не спешит входить в семью с головой, налегать на сына каким-то там своим вниманием. Он говорит, что всему свое время, они знакомы. Даниэль знает все, он его очень уважает, любит, и, в принципе, у них очень классные и дружеские отношения", - поделилась TAYANNA.

Напомним, что ранее TAYANNA сделала признание об отношениях с бывшим – отцом ее единственного сына и возлюбленным Ани Лорак, Егором Глебом.

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