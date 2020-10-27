Желание не отбито: Петрожицкая сделала неожиданное заявление о Танцах со звездами 2020

Актриса решилась на откровенное признание

Дарья Петрожицкая расстроила поклонников своим решением покинуть шоу Танцы со звездами 2020, на то у актрисы были вески причины. Девушка так полюбилась зрителям, что они не хотели ее отпускать, часть поклонников самого танцевального проекта страны начала негодовать. Впрочем, Даша благодарна за опыт, полученный на шоу, хоть и признается, что участие далось ей не просто. Об этом она рассказала в Instagram.

Актриса поблагодарила всех причастных к созданию проекта и поделилась эмоциями.

"Я благодарна всему, что со мной было на Танцах со звездами 2020. Это школа жизни и я ее прошла. Теперь это еще один кусочек моей биографии. Я благодарна за знакомства и людей ,за учителей и коллег по проекту.Танцевать - сложно, но это очень круто! Желание не отбито! Я благодарна Игорю за пирожок, терпение, поддержку и партнерство", - отметила Даша.

В девятом прямом эфире Даша сама решила покинуть шоу (фото: instagram.com/petrozhitskaya)

Девушка не жалеет, что сама покинула проект, ведь ее плотный график не давал возможности основательно готовиться к воскресным прямым эфирам. Тем более актриса перенесла коронавирус и, невзирая на диагноз, все равно танцевала для поклонников даже во время самоизоляции. Также сейчас Петрожицкая задействована на съемках продолжения так полюбившегося зрителям сериала "Папик-2".

Даша поблагодарила поклонников за поддержку их пары с Игорем (фото: instagram.com/petrozhitskaya)

"Я считаю, что это правильный поступок, и я все сделала правильно. Все-таки "Папик 2" должен быть крутым, а у меня уже силы на исходе. Я знаю, что могу танцевать намного лучше, чем танцевала. Но мне казалось, что я немного выросла. Это правильное решение, и простите меня еще раз. Это все ради вас", - заверила Дарья.

Напомним, что ранее Ольга Сумская, которая показала совместный номер на Танцах со звездами 2020 с Дашей и Игорем Гелуненко, вызвала ажиотаж своим возвращением на главный паркет страны.