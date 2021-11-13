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Желание пошалить: Билык в эпатажном образе сравнили с Мадонной

Новина українською →
Суббота 13 ноября 2021 18:47
Желание пошалить: Билык в эпатажном образе сравнили с Мадонной Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Styler

Ирина Билык любит удивлять своих поклонников и не боится перемен. Жизнерадостная и неунывающая звезда, которая недавно развелась с мужем российским режиссером и фотографом Асланом Ахмадовым, убеждена – ей обязательно повезет в личной жизни и она еще отгуляет с размахом веселую свадьбу.

О своем кокетливом и игривом настроении певица сообщила в Instagram.

Она запостила фото в довольно эпатажном образе. Оригинальный синий костюм с юбкой в белую полоску и множественными разрезами, пояс-корсет, сетчатые колготы, кожаные черные митенки и главный акцент – металлические декоративные конусы на груди. К слову подобные бюстгальтеры-конусы любит использовать в своих сценических нарядах Мадонна.

Желание пошалить: Билык в эпатажном образе сравнили с Мадонной

Ирина Билык показала пикатный эпатажный образ (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

"Есть огромное желание пошалить. Кто со мной?" – поинтересовалась артистка и добавила хештег "вечер перестает быть томным".

Под фото поклонники Билык решили поддержать ее игривое настроение и одарили артистку комплиментами.

  • Ирочка! Вы супер!
  • Очень красивая! Как всегда
  • Постройнела! Умница
  • Красивая
  • Вы бомбический человек
  • Ах, какая женщина
  • Да кто ж угонится за такой звездой? Все стухнут рядом
  • Самая красивая
  • Мадонна!

Напомним, что ранее Оля Полякова рассказала, что Ирина наябедничала на нее мужу Королевы ночи Вадиму. После откровений коллеги Билык обиделась на нее, но они быстро помирились во время одного из эфиров "Танцев со звездами 2021".

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