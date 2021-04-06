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Железный пресс и бесконечные ноги: Кендалл Дженнер в "невидимом" бикини взорвала сеть

Автор: Lite

Кендалл Дженнер, которая на днях демонстрировала, с чем носить трендовое платье миди в викторианском стиле, решила напомнить всем о своей идеальной форме.

Модель запостила несколько откровенных фото в любимом всеми сестрами Карадашьян-Дженнер "невидимом" бикини.

Кендалл позирует на террасе роскошного дома семьи, у бассейна. Мокрые волосы она собрала на затылке с помощью вновь модного и привычного всем с детства "крабика". Образ супермодели дополнили очки, а также ковбойские сапоги.

Кендалл Дженнер обожает откровенные купальники (фото: instagram.com/kendalljenner)

Купальник, который создавал эффект обнаженного тела, помог показать, в какой отличной форме находится 25-летняя красавица. Железный пресс, стройные ноги и роскошные бедра просто свели фанатов с ума.

"Идеал", "Просто огонь", "Как же горячо!", "Прекрати это!", "Эти сапоги - просто сумасшествие", "Есть тут кто-нибудь, чтобы помочь мне?", "Такая красивая, я не могу", - такие комплименты летят на страницу Кендалл уже несколько часов.

Ранее девушка, к слову, показала, что столь безупречная фигура - результат регулярных тренировок. Берем пример!

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