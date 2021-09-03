ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Жена Дмитрия Комарова показала знаковый момент знакомства с любимым: счастье свалилось на голову

Новина українською →
Пятница 03 сентября 2021 09:36
Жена Дмитрия Комарова показала знаковый момент знакомства с любимым: счастье свалилось на голову Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров (фото: instagram.com/aakucherenko)
Автор: Марина Настевич

Известная украинская телеведущая и модель, жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко поделилась с поклонниками памятным снимком со дня знакомства с ним, которое произошло 5 лет назад.

Первое совместное фото с будущим мужем девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

Ровно 5 лет назад Александра выиграла конкурс красоты "Мисс Украина-2016" и тогда же познакомилась с Дмитрием, который был в составе жюри.

На снимке улыбающаяся Кучеренко запечатлена в шелковом оранжевом платье и с короной на голове, а Комаров мило приобнимает ее за талию.

"В этот день ровно пять лет назад. Двойное счастье свалилось на голову", - подписала кадр красотка.

Жена Дмитрия Комарова показала знаковый момент знакомства с любимым: счастье свалилось на голову

Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров впервые встретились в 2016 году на конкурсе "Мисс Украина" (фото: instagram.com/aakucherenko)

На тот момент Александре было 18, а ведущему "Мира наизнанку" немного за 30.

Подписчики оставили звездной паре много приятных слов.

  • Неплохо так Дмитрий себе жену отхватил. Вы очень красивая пара. Счастья вам!
  • Найщиріші вітання. Безмежного Вам щастя, кохання і солодкого життя. Ви неймовірна пара
  • Красивые и талантливые оба
  • Красивая пара! Любви и благополучия!
  • Вы чудесные!!!
  • Красивые ребята! Будьте счастливы
  • Какие красивые
  • Вы очень красивая и гармоничная пара! Счастья и любви на много лет!

Стоит отметить, что их отношения завязались уже после конкурса, когда они начали общаться на тему благотворительных проектов.

Влюбленные скрывали свой роман целых два года, причем даже от близкого окружения. Им удалось сохранить его в тайне даже на "Танцях з зірками 2017", где они танцевали в паре. В июне 2019-го пара призналась, что они стали мужем и женой. Модель и телеведущий расписались в Киеве, а венчание прошло в Иерусалиме.

Ранее мы писали, что Александра Кучеренко раскрыла правду о жизни с Дмитрием Комаровым.

Читайте LITE в Google News
Дмитрий Комаров Александра Кучеренко
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Температура стремительно полетит вниз: в Украину идет сильное похолодание
Температура стремительно полетит вниз: в Украину идет сильное похолодание