Жена Дмитрия Комарова показала знаковый момент знакомства с любимым: счастье свалилось на голову

Известная украинская телеведущая и модель, жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко поделилась с поклонниками памятным снимком со дня знакомства с ним, которое произошло 5 лет назад.

Первое совместное фото с будущим мужем девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

Ровно 5 лет назад Александра выиграла конкурс красоты "Мисс Украина-2016" и тогда же познакомилась с Дмитрием, который был в составе жюри.

На снимке улыбающаяся Кучеренко запечатлена в шелковом оранжевом платье и с короной на голове, а Комаров мило приобнимает ее за талию.

"В этот день ровно пять лет назад. Двойное счастье свалилось на голову", - подписала кадр красотка.

Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров впервые встретились в 2016 году на конкурсе "Мисс Украина" (фото: instagram.com/aakucherenko)

На тот момент Александре было 18, а ведущему "Мира наизнанку" немного за 30.

Подписчики оставили звездной паре много приятных слов.

Неплохо так Дмитрий себе жену отхватил. Вы очень красивая пара. Счастья вам!

Найщиріші вітання. Безмежного Вам щастя, кохання і солодкого життя. Ви неймовірна пара

Красивые и талантливые оба

Красивая пара! Любви и благополучия!

Вы чудесные!!!

Красивые ребята! Будьте счастливы

Какие красивые

Вы очень красивая и гармоничная пара! Счастья и любви на много лет!

Стоит отметить, что их отношения завязались уже после конкурса, когда они начали общаться на тему благотворительных проектов.

Влюбленные скрывали свой роман целых два года, причем даже от близкого окружения. Им удалось сохранить его в тайне даже на "Танцях з зірками 2017", где они танцевали в паре. В июне 2019-го пара призналась, что они стали мужем и женой. Модель и телеведущий расписались в Киеве, а венчание прошло в Иерусалиме.