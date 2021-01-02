Жена Джеджулы раскрыла настоящую причину их ссоры и "прошлась" по Каменских: смех и грех!

Беременная экс-жена Андрея Джеджулы Юлия Леус опровергла слова шоумена о якобы ревности с ее стороны к Насте Каменских из-за их скандального совместного фото, а также резко высказалась об актере и ведущем, заодно "пройдясь" и по знаменитой певице.

Девушка подчеркнула, что причиной ссоры с мужем стал вовсе не снимок, а домашнее насилие, из-за чего накануне Нового года она попала в больницу с угрозой потерять их общего ребенка. Об этом Юлия написала в Instagram в stories, отвечая на вопросы обеспокоенных подписчиков.

Леус рассказала, что встречала новогодний праздник без Андрея, но с дочкой от первого брака Ангелиной и ее парнем.

"Этот человек недостоин встречать его со мной!" - заявила Юлия.

Юлия Леус резко высказалась об Андрее Джеджуле и объяснила причину их ссоры (фото: instagram.com/stories/yla__yla)

Также девушка призналась, что всерьез задумалась окончательно порвать с ним отношения, так как сомневается, что сможет простить его поведение, предсказывает будущую "борьбу" за дочку после рождения малышки, называет Джеджулу патологическим обманщиком и обвиняет во многих других "грехах".

Жена Андрея Джеджулы Юлия Леус думает о полном разрыве отношений (фото: instagram.com/stories/yla__yla)

На уточняющий вопрос одного из фолловеров о возможном чувстве ревности к Каменских, Юлия назвала это фантазиями бывшего мужа и вспомнила, что недавно Джеджула в разговоре с ней сам нелестно высказывался об артистке.

Андрей Джеджула с Настей Каменских (фото: instagram.com/djedjula)

"Это же смешно. Мой муж патологический врун. Все, кто его знает, посмеялись с этого. А еще он слишком глупый. Я уже три часа пребывала в больнице, как он выставлял фото с Настей с ДР, которое было две недели назад. Он еще пришел домой и рассказывал, какое у нее вблизи старое и прыщавое лицо. Мне это не очень интересно было. А тут, оказывается, я приревновала. Смех и грех!" - так ответила Леус.

Юлия Леус "прошлась" по Насте Каменских устами Андрея Джеджулы (фото: instagram.com/stories/yla__yla)

Ранее сообщалось, что беременная экс-жена Джеджулы угодила в больницу после откровений о домашнем насилии.