Жена Джеджулы рассказала о самочувствии после скандала с мужем: в этом году я не нервничала

Беременная экс-жена Андрея Джеджулы, которая попала из-за него в больницу, рассказала, как сейчас себя чувствует. К счастью, с ней и малышкой все хорошо. Об этом Юлия Леус, которая официально еще является женой шоумена, рассказала на своей страничке в соцсети.

"Так вот, чувствую себя прекрасно, как никогда за всю беременность. В этом году я еще не нервничала и, Дай Бог, не буду. Хоть и в объемах я стала больше, но и сил у меня больше, как будто приток энергии появился, то ли перестал уходить", - поделилась самочувствием Юлия в Instagram.

Также Юлия пожелала всем женщинам испытать счастье материнства и беременности.

"Вот теперь я почувствовала всю прелесть беременности, о которой вы мне писали и животик люблю с каждым днем все больше и больше, она уже общается со мной и нет ничего прекраснее этого и быть не может. Желаю каждой женщине это ощутить, да и мужчине, который умеет ценить и еще в животике любить своего ангелочка", - написала Леус.

Напомним, что из-за поста про насилие Джеджулы Юлия оказалась в больнице и ее положили на сохранение. Джеджула не приехал к жене и не принес извинения.

Юлия Леус показала беременное фото (фото: (фото: instagram.com/yla__yla)

В комментариях подписчики пожелали Юлии всего самого хорошего, а главное здоровья.

Вы замечательная, у Вас все будет хорошо. Самый главный подарок в жизни Вас ждет впереди. Это ценнее любого мужчины и отношений, как бы жестко не звучало.. Кто-то, когда-то сказал "мужчины приходят и уходят, а дети это навсегда.

Тебе нужны сейчас как можно больше положительных и ярких впечатлений.

Ну такая красотка, идеальная фигура, глядя на вас и сама ностальгия за моментами беременности.

На фото и не сказать, что в объемах добавилось, фигура прекрасная.

Как мы ранее сообщали, беременная экс-жена Джеджулы угодила в больницу после откровений о домашнем насилии.