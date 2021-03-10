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Жена "Холостяка" Квиткова засветила беременный животик и стройные ноги

Автор: Lite

Жена украинского шоумена, участника реалити-шоу "Холостяк 9" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая сейчас находится на пятом месяце беременности, показала округлившийся животик на откровенном фото.

На своей странице в Instagram девушка опубликовала кадр, на котором запечатлена в весьма соблазнительном и при этом нежном образе.

22-летняя Квиткова явно наслаждается этим особым периодом и нередко устраивает фотосессии, чтобы запомнить это прекрасное время ожидания малыша. На свежем фото она позирует, сидя на стуле, при этом на девушке комплект черного нижнего белья, черные колготки и туфли на шпильке в тон.

Одну руку Даша положила на заметно округлившийся животик, а также эффектно закинула ногу на ногу. При этом на лице жены "Холостяка" сияет лучезарная улыбка.

К слову, блогерша опубликовала два варианта фото - цветную версию и черно-белую.

"Напоминайте себе почаще, что цель жизни вовсе не в том, чтобы выполнить всё намеченное, а в том, чтобы наслаждаться каждым шагом, сделанным на жизненном пути, и в том, чтобы наполнить жизнь любовью", - поделилась своими мыслями Квиткова.

Беременная Даша Квиткова показала округлившийся живот (фото: instagram.com/kvittkova)

Поклонники отметили в комментариях, что беременность Даше к лицу и что она потрясающе выглядит.

  • Какая же вы красивая, и снаружи и изнутри, от вас идёт нереально классная энергия. Вау
  • Даша! Вы просто нереальная! Вот можно ещt много эпитетов написать Обожаю
  • Принцесса!
  • Очень красиво!
  • Какая красивая. Даша , как же тебе идет беременность
  • Очень крутые слова. Очень крутая Даша
  • Дуже класне фото
  • Как всегда прекрасная
  • Ви дуже красива... І вам личить вагітність
  • Какая ты красотка. Легкой беременности, солнышко
  • Ніжно
  • Даша, какая вы здесь шикарная, как вам идет пузико. Вот что значит любить жизнь, и жизнь полюбит тебя
  • Как можно быть такой секси мамой?:)
  • Какая же ты красивая в таком волшебном состоянии

Напомним, Даша Квиткова ответила хейтерам по поводу своей беременности - пользователи сети обвинили девушку, что она стремится выглядеть "беременнее", чем есть на самом деле.

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Новости Украины ХолостякНикита Добрынин
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