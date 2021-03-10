Жена "Холостяка" Квиткова засветила беременный животик и стройные ноги

22-летняя Квиткова явно наслаждается этим особым периодом и нередко устраивает фотосессии, чтобы запомнить это прекрасное время ожидания малыша. На свежем фото она позирует, сидя на стуле, при этом на девушке комплект черного нижнего белья, черные колготки и туфли на шпильке в тон.

Одну руку Даша положила на заметно округлившийся животик, а также эффектно закинула ногу на ногу. При этом на лице жены "Холостяка" сияет лучезарная улыбка.

К слову, блогерша опубликовала два варианта фото - цветную версию и черно-белую.

"Напоминайте себе почаще, что цель жизни вовсе не в том, чтобы выполнить всё намеченное, а в том, чтобы наслаждаться каждым шагом, сделанным на жизненном пути, и в том, чтобы наполнить жизнь любовью", - поделилась своими мыслями Квиткова.

Беременная Даша Квиткова показала округлившийся живот (фото: instagram.com/kvittkova)

Поклонники отметили в комментариях, что беременность Даше к лицу и что она потрясающе выглядит.