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Жена Комарова призналась, что стала жертвой аферистов: "этот ад закончился"

Новина українською →
Вторник 22 июня 2021 16:42
Жена Комарова призналась, что стала жертвой аферистов: "этот ад закончился" Александра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)
Автор: RBC.UA

Жена Дмитрия Комарова, Александра Кучеренко недавно устроила любимому сюрприз по особому поводу – у телепутешественника был день рождения, который пара отметила в Одессе. Ведущая презентовала любимому особый подарок – оригинальный торт в виде Земного шара, по которому шагает «мини-Дмитрий» с рюкзаком. Александра как-то призналась, что рядом с любимым она чувствует себя защищено – ей комфортно и ничего не страшно. К слову, в жизни у ведущей был неприятный эпизод, который заставил ее изрядно понервничать и беспокоиться за свою безопасность.

В InstaStories она рассказала, как ее донимали телефонные аферисты.

Александра сопроводила историю из жизни эффектным фото, на котором позирует в шляпке и белоснежной футболке у таксофона с телефонной трубкой в руках.

"Вам, наверное, тоже хоть раз в жизни приходилось сталкиваться с мошенничеством по телефону или навязчивыми звонками незнакомцев? У меня был период, когда мне постоянно названивал какой-то человек с личными просьбами, потом еще и с угрозами. Этот ад закончился, только когда удалось установить его личность по номерам телефона", - поделилась Александра.

Жена Комарова призналась, что стала жертвой аферистов: &quot;этот ад закончился&quot;

Александра Кучеренко жила в страхе из-за аферистов (фото: instagram.com/aakucherenko)

Тогда девушка обратилась в детективное агентство, где ей помогли решить проблему.

К слову, недавно Александра благодаря мужу освоила новый бесценный опыт – вместе с любимым и его коллегой с семьей она отправилась отдохнуть на остров Джарылгач. Девушка впервые жила в палатке на берегу моря три дня. Невзирая на неудобства, Александра осталась под огромным впечатлением – она видела дельфинов вблизи и смогла наблюдать чистейшее звездное небо над головой.

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Александра Кучеренко Дмитрий Комаров
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