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Жена Павлика срочно ложится в роддом: пара готовится к родам

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Понедельник 14 июня 2021 13:07
Жена Павлика срочно ложится в роддом: пара готовится к родам Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Lite

Жена и концертный директор Виктора Павлика, Екатерина Репяхова 13 июня отпраздновала 27-летие. Будущая мама собрала тесный круг самых близких и отправилась в ресторан. Екатерина ждет не дождется, когда родит малыша и встретится с маленьким Мишей – именно так пара решила назвать мальчика. Сегодня, в понедельник, 14 июня Екатерина вместе с мужем отправилась на плановый осмотр в частный роддом, где она собирается рождать, и у нее начали отходить воды.

Об этом Репяхова сообщила в Instagram Stories.

Накануне Екатерина предусмотрительно собрала сумку со всем необходимым для пребывания в роддоме, и забросила ее в багажник авто. Будущая мама сообщила, что перед осмотром испытывает тревогу, но муж переживает не меньше, чем она.

Жена Павлика срочно ложится в роддом: пара готовится к родам

Жена Павлика срочно ложится в роддом: пара готовится к родам

Екатерина и Виктор активно готовятся к родам (instagram.com/repyahovakate)

Затем Екатерина показала фото с больничной кушетки и в подписи сообщила: "У меня подтекают воды. Сделали тест". Позже взволнованная жена артиста опубликовала кадры из авто и сообщила, что ее отправили домой и через час она должна вновь вернуться в роддом.

Жена Павлика срочно ложится в роддом: пара готовится к родам

Екатерина сообщила, что у нее отходят воды (instagram.com/repyahovakate)

"Мы едем домой. Туда и обратно. И в роддом", - поделилась планами Екатерина.

Жена Павлика срочно ложится в роддом: пара готовится к родам

Екатерина срочно ложится в родовое отделение (instagram.com/repyahovakate)

Напомним, что ранее Екатерина Репяхова рассказала, как внезапно заболела на последних неделях беременности - жена артиста подцепила простуду и мучилась от кашля и насморка. Будущая мама до 37 недели вела активный образ жизни – пила кофе, путешествовала, летала, согласовав свои действия с врачом.

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