Жена Павлика удивила фигурой после рождения малыша: "кто-то там переживал"

"Сходу влезть в свои вещи вот так запросто не получается. Ну, ничего, нужно еще будет поработать", - прокомментировала Екатерина.

Екатерина похвасталась стройными формами (instagram.com/repyahovakate)

Также жена Павлика поделилась фото в удобных шортах песочного оттенка. Екатерина отметила, что подписчики чаще видят ее в длинных юбках и платьях. Поэтому она решила показать стройные ножки. В таком аутфите молодая мама отправилась на прогулку с малышом.

"Кто-то там переживал, что я всегда в длинных платьях. Ноги в студию", - с юмором отреагировала Екатерина.

Екатерина показала, в каком виде отправилась на прогулку с сыном (instagram.com/repyahovakate)

Также супруга музыкана умилила полным нежности кадром мужа с сыном на руках. Он прижал малыша к груди и прикрыл глаза от нахлынувших теплых чувств к беззащитному крохе.

Виктор Павлик помогает жене с сыночком (instagram.com/repyahovakate)

Молодая мама показала трогательное фото спящего в коконе-гнездышке сыночка, но скрыла лицо малыша. Репяхова уточнила, что пока не решила, когда покажет сыночка полность. Она призналась, что вместе с Мишей планирует часто путешествовать.

Екатерина умилила снимком спящего Миши (instagram.com/repyahovakate)