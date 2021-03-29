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Жена Влада Ямы раскрыла правду о жизни со звездой

Автор: Lite

Известный украинский хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма более пяти лет счастливо женат и вместе с супругой Лилианой воспитывает сына Леона. Девушка и сама занимается танцами и нередко делится в сети совместными фото и интересными рассказами о муже. Так, она решила рассказать об их быте.

В своем Instagram Лилиана опубликовада 7 фактов о жизни со знаменитым супругом, при этом предупредив подписчиков, что 2 из них - неправда.

Она сопроводила публикацию ярким фото с Владом, на котором они позируют у стены в спортивной одежде и бейсболках. Девушка мило наклонила голову на плечо мужа и смотрит на камеру, Яма же задумчиво глядит в сторону.

Жена Влада Ямы Лилиана показала яркое фото с мужем (фото: instagram.com/liliya_yama)

"Факты про наш быт. Откровенно. Угадайте и напишите в комментариях, какие два пункта неправдивые.

1. Сильно раздражаюсь когда Влад меня не слышит.

2. Влад никогда не знает где его паспорт, но я всегда знаю где он (так мы и расписались). Накануне командировки Влада с нетерпением жду любимый вопрос - "А где мой паспорт?"

3. Влад любит заплетать мне косичку перед сном.

4. Очень легко понять что ему нравится блюдо, которую я приготовила, по характерному стону во время еды.

5. Я люблю задавать вопросы и при этом включить воду, и не слышать ответ (это моя фишка). Можно ещё уйти в дальнюю комнату, чтобы наверняка ничего не было слышно.

6. Часто прошу Мужа меня разбудить, потому что я абсолютно не слышу будильник.

7. Каждый день перед сном мы "твёркаем" для хорошего настроения", - написала Лилиана.

Влад тут же добавил еще один забавный пункт. "Мы оба сейчас хотим креветок", - написал звезда в комментариях.

Его супруга же пообещала раскрыть неправдивые пункты на следующий день.

Влад Яма с женой Лилианой женаты уже больше пяти лет (фото: instagram.com/vladyama_official)

В комментариях фолловеры делятся своими предположениями, какие же из пунктов списка неверны, и восхищаются красивой парой.

  • Вы классные
  • Все пункты правдивые, вы красивая пара
  • 1 и 3 неправда
  • Думаю 2 і 6 ...
  • Вы прекрасны
  • 7 и 5
  • Я думаю все пункты правильные. Вы просто мега классные
  • 2,5 мне кажется, что это не про Вас. Классное фото и пара супер

Напомним, ранее Влад Яма показал, как выглядел 22 года назад - на архивном фото хореограф запечатлен с волосами и густыми бровями.

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Новости Украины Влад Яма
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