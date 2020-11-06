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Женитесь уже! Слава из НеАнгелов раззадорила сеть романтикой с экс-партнером по "Танцам со звездами 2020"

Новина українською → Пятница 06 ноября 2020 10:45
Женитесь уже! Слава из НеАнгелов раззадорила сеть романтикой с экс-партнером по "Танцам со звездами 2020" Слава Каминская и Дмитрий Дикусар (фото:www.instagram.com/babaslavka)
Автор: Lite

Певица и хореограф снова встретились в танцевальной студии

Слава Каминская из группы НеАнгелы влюблена и счастлива. В одном из интервью она призналась, что нового мужчину будет до последнего прятать от общественности, вместе с тем она отметила, что ей приписывают романы со всеми, кто появляется в ее соцсетях. Впрочем, артистка и сама любит интриговать публику и подливать масла в огонь. Например, она публикует эффектные кадры с экс-партнером по "Танцам со звездами 2020" Дмитрием Дикусаром и оставляет двусмысленные подписи к ним.

Парочка позирует в танцевальном зале. Дмитрий обнял Славу за талию, а она прижалась поближе к нему, положив руку на грудь.

"Танцуй пока молодая. Мой вернулся", - интригующе подписала кадр певица. Подписчики артистки оставляли комплименты для Славы и Дмитрия и мечтали о том, чтобы между ними действительно вспыхнул роман.

Женитесь уже! Слава из НеАнгелов раззадорила сеть романтикой с экс-партнером по &quot;Танцам со звездами 2020&quot;

  • Вот бы пара в реальности была классная
  • Вы очень круто смотритесь в паре
  • Да женитесь уже, пожалуйста! Вы прекрасны
  • Так что, реально они пара?
  • Ну шикарные
  • Очень похожи
  • Смотритесь вместе! Шикарный вид!

Интересно, что в сторис Слава опубликовала кадры на кухне с бывшим мужем Эдгаром Каминским и их общим сыном Леонардом – отец и мальчик играют в шахматы. К слову, она недавно рассказала об отношениях с бывшим после развода.

Напомним, что ранее Слава Каминская сделала оригинальное признание.

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