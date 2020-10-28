Потеряла голову: Слава Каминская в роскошном образе намекнула на новую любовь

Слава намекнула поклонникам на свое новое увлечение

Cлава Каминская любит делиться не только стильными образами, но и откровенными высказываниями. А потому каждый новый пост поклонники ждут с нетерпением. Не так давно певица сделала довольно загадочное послание, написав под фото: "В жизни всё циклично: белое всегда сменяет черное, после дождя обязательно выйдет солнце, а пролитые слезы наверняка просто укрепляют ресницы. Таков баланс природы: невозможно страдать вечно. Держать или отпустить - сознательный выбор каждого. Но, только по-настоящему отпустив, мы освобождаем место для того, кто уже, в эту минуту, готов сделать нас счастливее. А он, может, уже и заждался. Так что, девчата, помогите природе с балансом, не затягивайте. Принцев с каждым днём становится всё меньше".

И вот – новый пост, который намекнул на счастливые перемены в личной жизни артистки. Слава запостила фото, на котором появилась в необычном образе. Безупречный макияж с длинными накладными ресницами, бледно-розовыми губами и покрытой золотистым сиянием кожей дополнили уложенные мягкими волнами волосы. Выглядит Каминская соблазнительной и загадочной. А подпись она сделала еще более интригующую: "Потеряла голову… Искать не собираюсь", - написала звезда.

Слава Каминская заинтриговала новым постом (фото:www.instagram.com/babaslavka/)

Фанаты принялись хвалить звезду: "Красотка нереальная", "Роскошная", "Вау", "Шикарная", "Вау, это шедевр", "Фотограф от бога, модель неземная"… Также многие подхватили мысль Славы, подыграв ее намеку: "Вы влюбились! Вы такая красотка энергичная и сексуальная", - радуются они.

Напомним, ранее Слава Каминская рассказала, почему эта осень особенная для нее.