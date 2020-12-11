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Женщина-мечта: Сальма Хайек восхитила пышной грудью в платье с экстремальным декольте

Новина українською → США, Пятница 11 декабря 2020 19:31
Женщина-мечта: Сальма Хайек восхитила пышной грудью в платье с экстремальным декольте Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Сальма Хайек показала архивное фото, на котором позирует в роскошном вечернем платье с откровенным декольте. Розовое, украшенное невесомым шлейфом, оно отлично контрастировало со смуглой кожей знойной актрисы. В дополнение к образу ей подобрали блестящий клатч, в волосы вставили изысканные цветы… Выглядит Сальма просто невероятно! Своей обворожительной улыбкой, а также соблазнительными формами, которые не могло скрыть платье, Сальма просто свела поклонников с ума.

Женщина-мечта: Сальма Хайек восхитила пышной грудью в платье с экстремальным декольте

Сальма на архивном фото (фото: instagram.com/salmahayek)

Несмотря на то что фото было сделано в молодости актрисы, она получила массу комплиментов. Фанаты 54-летней Хайек восхищены ее редкой красотой, умением себя подать и арстистизмом, который проявляется даже на красной дорожке.

"Богиня", "Выглядишь потрясающе", "Милашка", "Хорошенькая", "Великолепна", "Я так тебя люблю", "Я хочу быть твоим бойфрендом", "Красива как всегда", "Выходи за меня", "Огонь", "Ты слишком красива", - восхищаются подписчики вечно молодой знаменитости.

Ранее мы писали, что Сальма Хаек доказала: сейчас она выглядит не менее роскошно, чем в молодости.

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